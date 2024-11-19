Мікела Демайтер знову здивувала шанувальників відвертими фото

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Канада славиться найкращими хокеїстами у світі. При цьому там мешкають дуже гарні представниці жіночого хокею.

Найкрасивішою хокеїсткою є Мікела Демайтер, яка поділилася новим пікантним фото у Instagram.

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У Instagram Демайтер не публікує таких "гарячих" фото як на OnlyFans. При цьому вони також дуже пікантні.

У новій публікації дівчина постала у купальнику та чоботях. Вийшло дуже відверто та гаряче.

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Раніше Демайтер виступала на позиції воротаря за команду Bluewater Hawks в Онтаріо, але завершила спортивну кар'єру після стрімкого зростання популярності у соціальних мережах.

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