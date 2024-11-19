Мікела Демайтер знову здивувала шанувальників відвертими фото

Найкрасивіша хокеїстка у світі знову роздяглася на камеру — фото
Канада славиться найкращими хокеїстами у світі. При цьому там мешкають дуже гарні представниці жіночого хокею.
Найкрасивішою хокеїсткою є Мікела Демайтер, яка поділилася новим пікантним фото у Instagram.
Демайтер завдяки сайту OnlyFans стала дуже популярною за межами хокею. Ресурс для тих, хто любить "полуничку", приносить дівчині більше доходів ніж спорт.
Демайтер знову роздяглася
У Instagram Демайтер не публікує таких "гарячих" фото як на OnlyFans. При цьому вони також дуже пікантні.
У новій публікації дівчина постала у купальнику та чоботях. Вийшло дуже відверто та гаряче.
Раніше Демайтер виступала на позиції воротаря за команду Bluewater Hawks в Онтаріо, але завершила спортивну кар'єру після стрімкого зростання популярності у соціальних мережах.
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