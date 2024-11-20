Кайла Сіммонс – фото найпривабливішої волейболістки США та зірки Instagram

Найкрасивіша волейболістка опублікувала нове пікантне фото
У США проживає одна з найпривабливіших волейболісток у світі Кайла Сіммонс. Завдяки своїй зовнішності ця дівчина стала зіркою.
Черговими гарячими фото дівчина поділилася у Instagram.
Зовнішність Кайли та її готовність ділитися нею з публікою залучило до дівчини один мільйон фоловерів.
Волейболістка, яка гаряча як полум'я
Кайла грала у волейбол в університеті у Флориді, де показала гарні виступи та була запрошена до юнацької збірної США.
Після збірної дівчина отримала можливість грати за волейбольну команду Університету Маршалла, який є одним із найбільших та найпрестижніших державних вишів у США.
Під час університетського волейболу дівчина успішно грала у NCAA.
З часів юності Сіммонс почала публікувати пікантні фото у соцмережах. Дівчина почала ставати популярною, що не подобалося керівництву вузу. За підсумком дівчину змусили завершити кар'єру.
Наразі 26-річна Кайла продовжує радувати чоловіків у соцмережах. Завдяки цьому вона заробляє більше грошей, ніж могла мати у волейболі.
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