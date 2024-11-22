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Гвардіола офіційно продовжив контракт з Ман Сіті

22 листопада 2024 00:53
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті до 2027 року
Хосеп Гвардіола. Фото: "Ман Сіті"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Англійському "Манчестер Сіті" вдалося вирішити питання з тренером на наступний сезон. Команді не доведеться виходити на ринок.

"Манчестер Сіті" офіційно оголосив про продовження контракту із головним тренером Хосепом Гвардіолою.

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За інформацією "Манчестер Сіті", вони підписали новий договір з Гвардіолою до 30 червня 2027 року.

Це буде повноцінний дворічний контракт, а не за схемою рік+рік, як очікувалося раніше.

Іспанський фахівець тренує "Манчестер Сіті" з 2016 року і за цей час виграв з ними шість титулів чемпіона Англійської прем'єр-ліги, першу в історії Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, два Кубки Англії, чотири Кубки Ліги, три Суперкубки Англії, один клубний чемпіонат світу.

Для Гвардіоли "Манчестер Сіті" був третім клубом після рідної "Барселони" та мюнхенської "Баварії".

"Мені подобається бути тут. Мені подобається моя робота", — сказав Гвардіола після підписання контракту.

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футбол Англія Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола АПЛ

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