Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити до 2027 года

Хосеп Гвардиола. Фото: "Ман Сити"

Английскому "Манчестер Сити" удалось решить вопрос с тренером на следующий сезоне. Команде не придется выходить на рынок.

"Манчестер Сити" официально объявил об продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

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The journey continues 🩵 pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

"Манчестер Сити" добились успеха в переговорах

По информации "Манчестер Сити", они подписали новый договор с Гвардиолой до 30 июня 2027 года.

Это будет полноценный двухлетний контракт, а не по схеме год+год как ожидалось ранее.

Испанский специалист тренирует "Манчестер Сити" в 2016 года и за это время выиграл с ними шесть титулов чемпиона Английской премьер-лиги, первую в истории Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два Кубка Англии, четыре Кубк Лиги, три Суперкубка Англии, один клубный чемпионат мира.

Для Гвардиолы "Манчестер Сити" был третьим клубом после родной "Барселоны" и мюнхенской "Баварии".

"Мне нравится быть здесь. Мне нравится моя работа", — сказал Гвардиола после подписания контракта.

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