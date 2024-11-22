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Гвардиола официально продлил контракт с Ман Сити

22 ноября 2024 00:53
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити до 2027 года
Хосеп Гвардиола. Фото: "Ман Сити"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Английскому "Манчестер Сити" удалось решить вопрос с тренером на следующий сезоне. Команде не придется выходить на рынок.

"Манчестер Сити" официально объявил об продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

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По информации "Манчестер Сити", они подписали новый договор с Гвардиолой до 30 июня 2027 года.

Это будет полноценный двухлетний контракт, а не по схеме год+год как ожидалось ранее.

Испанский специалист тренирует "Манчестер Сити" в 2016 года и за это время выиграл с ними шесть титулов чемпиона Английской премьер-лиги, первую в истории Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два Кубка Англии, четыре Кубк Лиги, три Суперкубка Англии, один клубный чемпионат мира.

Для Гвардиолы "Манчестер Сити" был третьим клубом после родной "Барселоны" и мюнхенской "Баварии".

"Мне нравится быть здесь. Мне нравится моя работа", — сказал Гвардиола после подписания контракта.

Напомним, "Олимпиакос" не хочет видеть у себя украинского форварда Романом Яремчука.

В киевском "Динамо" назревает еще одна потеря в числе футболистов.

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказаося об игре Артема Довбика.

Футболист сборной Германии может пополнить состав каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".

футбол Англия Манчестер Сити Хосеп Гвардиола АПЛ

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