Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити до 2027 года

Гвардиола официально продлил контракт с Ман Сити
Английскому "Манчестер Сити" удалось решить вопрос с тренером на следующий сезоне. Команде не придется выходить на рынок.
"Манчестер Сити" официально объявил об продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
The journey continues pic.twitter.com/8aluupvQw9— Manchester City (@ManCity) November 21, 2024
"Манчестер Сити" добились успеха в переговорах
По информации "Манчестер Сити", они подписали новый договор с Гвардиолой до 30 июня 2027 года.
Это будет полноценный двухлетний контракт, а не по схеме год+год как ожидалось ранее.
Испанский специалист тренирует "Манчестер Сити" в 2016 года и за это время выиграл с ними шесть титулов чемпиона Английской премьер-лиги, первую в истории Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два Кубка Англии, четыре Кубк Лиги, три Суперкубка Англии, один клубный чемпионат мира.
Для Гвардиолы "Манчестер Сити" был третьим клубом после родной "Барселоны" и мюнхенской "Баварии".
"Мне нравится быть здесь. Мне нравится моя работа", — сказал Гвардиола после подписания контракта.
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