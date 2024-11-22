Мария Гвардиола: как выглядит модель и дочь тренера Манчестер Сити

Мария Гвардиола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

У главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы старшая дочь — красавица. Мария Гвардиола в свои 23 года уже разбивает сердца футболистам.

Портал Новини.LIVE решил показать как выглядит молодая сердцеедка.

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Дочь Гвардиолы завораживает мужчин

Мария работает моделью и имеет контракт на работу с престижным агентством. Кроме работы манекенщицей она активно работает над своими социальными сетями.

В одной из своих последних публикаций Гвардиола появилась в коротком платье, где хорошо продемонстрированы красивые ноги девушки.

Мария Гвардиола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

Отметим, ранее девушку связывали с бывшим футболистом "Тоттенхэма" Делле Али, но долго эти отношения не продлились.

Напомним, ранее Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити".

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