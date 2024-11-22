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Шахтар готує трансфер гравця збірної України — про кого йдеться

22 листопада 2024 15:48
Станіслав Костюк - Редактор
Калюжний став трансферною метою донецького Шахтаря
Іван Калюжний у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник "Олександрії" та збірної України Іван Калюжний увійшов до списку потенційних трансферних цілей донецького "Шахтаря". Футболіст не поспішає продовжувати контракт зі своїм нинішнім клубом.

"Гірники" можуть запропонувати Калюжному контракт уже влітку наступного року, повідомляє "ТаТоТаке".

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Сезон 2024/2024 виходить успішним для 26-річного півзахисника Івана Калюжного. Він зіграв за "Олександрію" 12 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і був уперше викликаний до збірної України, за яку вже провів декілька поєдинків у Лізі Націй.

Іван Калюжний
Іван Калюжний на тренуванні. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

"Шахтар" цікавиться Калюжним

Успішні виступи хавбека за "Олександрію" та національну команду привернули до нього увагу інших клубів. Головним претендентом на гравця виявився донецький "Шахтар", який хоче посилити центральну лінію на тлі чуток про можливий продаж Георгія Судакова.

Контракт Калюжного із "Олександрією" закінчиться влітку 2025 року. Іван не поспішає погоджуватися підписати нову угоду, оскільки має складні стосунки з тренерським штабом команди, яка лідирує в турнірній таблиці УПЛ.

Влітку наступного року "Шахтар" може безкоштовно підписати футболіста, який колись не зміг закріпитись у складі київського "Динамо".

Нагадаємо, голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін став трансферною метою мадридського "Атлетіко".

Керівництво "Динамо" не збирається продовжувати контракт з одним із захисників столичної команди.

Захисник збірної України Віталій Міколенко згадав, що Сергій Ребров сказав команді після важливого матчу.

Став відомий список претендентів на отримання "Золотого м'яча" у 2025 році.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Олександрія Іван Калюжний

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