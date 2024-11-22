Претенденти на Золотий м'яч-2025: Салах та Левандовський лідери рейтингу

Мохамед Салах Фото: "Ліверпуль"

На початку сезону 2024/2025 рр. визначилися гравці, які спробують поборотися за Золотий м'яч. Цікаво, що це не ті футболісти, які боролися за нагороду у сезоні 2023/2024 рр.

Рейтинг 15 претендентів на "Золотий м'яч-2025" опублікував портал Goal.com.

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Роберт Левандовський, Мохаммед Салах, Вінісіус Жуніор. Фото: goal.com

Лідирують ветерани, які знову на піку

Аналітики британського видання у списку основних претендентів поставили на перше місце вінгера "Ліверпуля" Мохамеда Салаха. Після приходу в команду Арне Слота клуб виглядає непереможним, а єгиптянин знову засяяв, як чотири-п'ять років тому.

На другій позиції розмістився форвард "Барселони" Роберт Левандовський, який у поточному сезоні забиває, як у часи "Баварії".

На третій позиції вінгер "Барселони" Рафінья. У минулому сезоні цього гравця критикували всі, а ЗМІ прогнозували його заміну на Віктора Циганкова. Але після приходу Гансі Фліка цей футболіст був готовий до нової гри.

Цікаво, що володар "Золотого м'яча-2024" Родрі пропускає сезон через розрив хрестоподібних зв’язок коліна, а його конкурент Вінісіус Жуніор лише четвертий.

Мохамед Салах ("Ліверпуль"); Роберт Левандовський ("Барселона"); Рафінья ("Барселона"); Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид); Джамал Мусіала ("Баварія"); Ламін Ямаль ("Барселона"); Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті"); Гаррі Кейн ("Баварія"); Віктор Дьокереш ("Спортінг"); Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид); Флоріан Вірц ("Баєр"); Букайо Сака ("Арсенал"); Коул Палмер ("Челсі"); Омар Мармуш ("Айнтрахт"); Крістіан Пулішич ("Мілан").

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