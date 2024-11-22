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Названі несподівані фаворити у боротьбі за Золотий м'яч-2025

22 листопада 2024 07:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Претенденти на Золотий м'яч-2025: Салах та Левандовський лідери рейтингу
Мохамед Салах Фото: "Ліверпуль"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На початку сезону 2024/2025 рр. визначилися гравці, які спробують поборотися за Золотий м'яч. Цікаво, що це не ті футболісти, які боролися за нагороду у сезоні 2023/2024 рр.

Рейтинг 15 претендентів на "Золотий м'яч-2025" опублікував портал Goal.com.

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Роберт Левандовський, Мохаммед Салах, Вінісіус Жуніор. Фото: goal.com

Лідирують ветерани, які знову на піку

Аналітики британського видання у списку основних претендентів поставили на перше місце вінгера "Ліверпуля" Мохамеда Салаха. Після приходу в команду Арне Слота клуб виглядає непереможним, а єгиптянин знову засяяв, як чотири-п'ять років тому.

На другій позиції розмістився форвард "Барселони" Роберт Левандовський, який у поточному сезоні забиває, як у часи "Баварії".

На третій позиції вінгер "Барселони" Рафінья. У минулому сезоні цього гравця критикували всі, а ЗМІ прогнозували його заміну на Віктора Циганкова. Але після приходу Гансі Фліка цей футболіст був готовий до нової гри.

Цікаво, що володар "Золотого м'яча-2024" Родрі пропускає сезон через розрив хрестоподібних зв’язок коліна, а його конкурент Вінісіус Жуніор лише четвертий.

  1. Мохамед Салах ("Ліверпуль");
  2. Роберт Левандовський ("Барселона");
  3. Рафінья ("Барселона");
  4. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид);
  5. Джамал Мусіала ("Баварія");
  6. Ламін Ямаль ("Барселона");
  7. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті");
  8. Гаррі Кейн ("Баварія");
  9. Віктор Дьокереш ("Спортінг");
  10. Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид);
  11. Флоріан Вірц ("Баєр");
  12. Букайо Сака ("Арсенал");
  13. Коул Палмер ("Челсі");
  14. Омар Мармуш ("Айнтрахт");
  15. Крістіан Пулішич ("Мілан").

Нагадаємо, грецький "Олімпіакос" готовий продати українського легіонера Романа Яремчука.

У київському "Динамо" незабаром відбудеться перехід ще одного футболіста.

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський висловився про гру Артема Довбика.

Футболіст збірної Німеччини та леверкузенського "Баєра" може перейти до "Барселони" або "Реала".

футбол Роберт Левандовський Мохамед Салах Золотий м'яч Вінісіус Жуніор

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