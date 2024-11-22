Претенденты на Золотой мяч-2025: Салах и Левандовски лидеры рейтинга

Названы неожиданные фавориты в борьбе за Золотой мяч-2025
В начале сезона 2024/2025 гг. определились игроки, которые попытаются вступить в борьбу за золотой мяч. Интересно, что это не те игроки, которые боролись за награду в сезоне 2023/2024 гг.
Рейтинг 15 претендентов на "Золотой мяч-2025" опубликовал портал Goal.com.
Лидируют ветераны, которые снова на пике
Аналитики британского издания в списке основных претендентов поставили на первое место вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. После прихода в команду Арне Слота команда выглядит непобежденной, а египтянин снова засиял как четыре-пять лет назад.
На второй позиции разместился форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который в текущем сезоне забивает как во времена "Баварии".
На третьей позиции вингер "Барселоны" Рафинья. В прошлом сезоне этого игрока не пинал лишь ленивый и СМИ предполагали, его замену на Виктора Цыганкова. Но после прихода Ганси Флика этот игрок оказался готов к предложенному футболу.
Интересно, что владелец "Золотого мяча-2024" Родри пропускает сезон из-за разрыва крестообразных связок колена, а его конкурент Винисиус Жуниор лишь четвертый.
- Мохамед Салах ("Ливерпуль");
- Роберт Левандовски ("Барселона");
- Рафинья ("Барселона");
- Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид);
- Джамал Мусиала ("Бавария");
- Ламин Ямаль ("Барселона");
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Гарри Кейн ("Бавария");
- Виктор Дьекереш ("Спортинг");
- Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид);
- Флориан Вирц ("Байер");
- Букайо Сака ("Арсенал");
- Коул Палмер ("Челси");
- Омар Мармуш ("Айнтрахт");
- Кристиан Пулишич ("Милан").
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