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Названы неожиданные фавориты в борьбе за Золотой мяч-2025

22 ноября 2024 07:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Претенденты на Золотой мяч-2025: Салах и Левандовски лидеры рейтинга
Мохамед Салах. Фото: "Ливерпуль"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В начале сезона 2024/2025 гг. определились игроки, которые попытаются вступить в борьбу за золотой мяч. Интересно, что это не те игроки, которые боролись за награду в сезоне 2023/2024 гг.

Рейтинг 15 претендентов на "Золотой мяч-2025" опубликовал портал Goal.com.

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Роберт Левандовски, Мохаммед Саллах, Винисиус Жуниор. Фото: goal.com

Лидируют ветераны, которые снова на пике

Аналитики британского издания в списке основных претендентов поставили на первое место вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. После прихода в команду Арне Слота команда выглядит непобежденной, а египтянин снова засиял как четыре-пять лет назад.

На второй позиции разместился форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который в текущем сезоне забивает как во времена "Баварии".

На третьей позиции вингер "Барселоны" Рафинья. В прошлом сезоне этого игрока не пинал лишь ленивый и СМИ предполагали, его замену на Виктора Цыганкова. Но после прихода Ганси Флика этот игрок оказался готов к предложенному футболу.

Интересно, что владелец "Золотого мяча-2024" Родри пропускает сезон из-за разрыва крестообразных связок колена, а его конкурент Винисиус Жуниор лишь четвертый.

  1. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
  2. Роберт Левандовски ("Барселона");
  3. Рафинья ("Барселона");
  4. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид);
  5. Джамал Мусиала ("Бавария");
  6. Ламин Ямаль ("Барселона");
  7. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  8. Гарри Кейн ("Бавария");
  9. Виктор Дьекереш ("Спортинг");
  10. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид);
  11. Флориан Вирц ("Байер");
  12. Букайо Сака ("Арсенал");
  13. Коул Палмер ("Челси");
  14. Омар Мармуш ("Айнтрахт");
  15. Кристиан Пулишич ("Милан").

Напомним, греческий "Олимпиакос" готов продать украинского легионера Романа Яремчука.

В киевском "Динамо" вскоре случится уход еще одного футболиста.

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский высказаося об игре Артема Довбика.

Футболист сборной Германии и леверкузенского "Байера" может перейти в "Барселону" или "Реал".

футбол Роберт Левандовский Мохамед Салах Золотой мяч Винисиус Жуниор

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