Претенденты на Золотой мяч-2025: Салах и Левандовски лидеры рейтинга

Мохамед Салах. Фото: "Ливерпуль"

В начале сезона 2024/2025 гг. определились игроки, которые попытаются вступить в борьбу за золотой мяч. Интересно, что это не те игроки, которые боролись за награду в сезоне 2023/2024 гг.

Рейтинг 15 претендентов на "Золотой мяч-2025" опубликовал портал Goal.com.

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Роберт Левандовски, Мохаммед Саллах, Винисиус Жуниор. Фото: goal.com

Лидируют ветераны, которые снова на пике

Аналитики британского издания в списке основных претендентов поставили на первое место вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. После прихода в команду Арне Слота команда выглядит непобежденной, а египтянин снова засиял как четыре-пять лет назад.

На второй позиции разместился форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, который в текущем сезоне забивает как во времена "Баварии".

На третьей позиции вингер "Барселоны" Рафинья. В прошлом сезоне этого игрока не пинал лишь ленивый и СМИ предполагали, его замену на Виктора Цыганкова. Но после прихода Ганси Флика этот игрок оказался готов к предложенному футболу.

Интересно, что владелец "Золотого мяча-2024" Родри пропускает сезон из-за разрыва крестообразных связок колена, а его конкурент Винисиус Жуниор лишь четвертый.

Мохамед Салах ("Ливерпуль"); Роберт Левандовски ("Барселона"); Рафинья ("Барселона"); Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид); Джамал Мусиала ("Бавария"); Ламин Ямаль ("Барселона"); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"); Гарри Кейн ("Бавария"); Виктор Дьекереш ("Спортинг"); Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид); Флориан Вирц ("Байер"); Букайо Сака ("Арсенал"); Коул Палмер ("Челси"); Омар Мармуш ("Айнтрахт"); Кристиан Пулишич ("Милан").

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