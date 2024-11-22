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Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины — о ком речь

22 ноября 2024 15:48
Станислав Костюк - Редактор
Калюжный стал трансферной целью донецкого Шахтера
Иван Калюжный в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный вошел в список потенциальных трансферных целей донецкого "Шахтера". Футболист не спешит продлевать контракт со своим нынешним клубом. 

"Горняки" могут предложить Калюжному контракт уже летом следующего года, сообщает "ТаТоТаке". 

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Сезон 2024/2024 получается успешным для 26-летнего полузащитника Ивана Калюжного. Он сыграл за "Александрию" 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и был впервые вызван в сборную Украины, за которую уже провел несколько поединков в Лиге Наций. 

Иван Калюжный
Иван Калюжный на тренировке. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

"Шахтер" интересуется Калюжным 

Успешные выступления хавбека за "Александрию" и национальную команду привлекли к нему внимание других клубов. Главный претендентом на игрока оказался донецкий "Шахтер", который хочет усилить центральную линию на фоне слухов о возможной продаже Георгия Судакова. 

Контракт Калюжного с "Александрией" закончится летом 2025 года. Иван не спешит соглашаться подписать новое соглашение, поскольку у него сложные отношения с тренерским штабом команды, которая лидирует в турнирной таблице УПЛ. 

Летом следующего года "Шахтер" может бесплатно подписать футболиста, который когда-то не смог закрепиться в составе киевского "Динамо". 

Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал трансферной целью мадридского "Атлетико". 

Руководство "Динамо" не собирается продлевать контракт с одним из защитников столичной команды. 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил, что Сергей Ребров сказал команде после важного матча. 

Стал известен список претендентов на получение "Золотого мяча" в 2025 году.

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Александрия Иван Калюжный

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