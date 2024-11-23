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Гравець Динамо таємно одружився — який вигляд має дружина

23 листопада 2024 09:36
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Костянтин Вівчаренко таємно одружився зі своєю нареченою Аліаною Шекерлі
Фото: instagram.com/a.shekerli/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Лівий захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко лише місяць тому зробив пропозицію своїй дівчині Аліані Шекерлі. Але зараз з'ясувалося, що пара могла таємно одружитися.

Такого висновку приходиш після перегляду соцмереж футболіста, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що обраниця Костянтина активно веде соціальні мережі, але змогла привернути до себе увагу лише 1916 фоловерів.

Аліана Шекерлі
Аліана Шекерлі. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Чи одружився футболіст "Динамо"

Напередодні Аліана відсвяткувала свій день народження. У сторіс дівчина публікувала вітання, серед яких було від Вівчаренка.

На опублікованому фото в обіймах Шекерлі тримала весільний букет, хоч вони були в повсякденному одязі.

До того ж Вівчаренко привітав дівчину із днем народження, назвавши її дружиною.

"З Днем народження, дружина", — написав Вівчаренко.

Аліана Шекерлі
Повідомлення Вівчаренка до дружини. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Не варто дивуватися таємному весіллю футболіста. Часто через навантажений графік гравці розписуються зі своїми дружинами, а весілля проводять у зимову чи літню паузи у чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше за всіх вразила донька Хосепа Гвардіоли, яка виявилася яскравою красунею.

Також раніше в образі гарячої красуні знялася колишня дружина легенди "Динамо" та збірної України.

Також довелося роздягнутися на камеру найкрасивішій хокеїстці у світі.

футбол весілля Динамо Костянтин Вівчаренко дружини футболістів

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