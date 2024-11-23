Костянтин Вівчаренко таємно одружився зі своєю нареченою Аліаною Шекерлі

Фото: instagram.com/a.shekerli/

Лівий захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко лише місяць тому зробив пропозицію своїй дівчині Аліані Шекерлі. Але зараз з'ясувалося, що пара могла таємно одружитися.

Такого висновку приходиш після перегляду соцмереж футболіста, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що обраниця Костянтина активно веде соціальні мережі, але змогла привернути до себе увагу лише 1916 фоловерів.

Аліана Шекерлі. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Чи одружився футболіст "Динамо"

Напередодні Аліана відсвяткувала свій день народження. У сторіс дівчина публікувала вітання, серед яких було від Вівчаренка.

На опублікованому фото в обіймах Шекерлі тримала весільний букет, хоч вони були в повсякденному одязі.

До того ж Вівчаренко привітав дівчину із днем народження, назвавши її дружиною.

"З Днем народження, дружина", — написав Вівчаренко.

Повідомлення Вівчаренка до дружини. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Не варто дивуватися таємному весіллю футболіста. Часто через навантажений графік гравці розписуються зі своїми дружинами, а весілля проводять у зимову чи літню паузи у чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше за всіх вразила донька Хосепа Гвардіоли, яка виявилася яскравою красунею.

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