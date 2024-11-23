Константин Вивчаренко тайно женился на своей невесте Алиане Шекерли

Игрок киевского Динамо тайно женился — как выглядит его жена
Левый защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко всего месяц назад сделал предложение своей девушке Алиане Шекерли. Но сейчас выяснилось, что пара могла тайно пожениться.
К такому выводу приходишь после просмотра соцсетей футболиста, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что избранника Константина активно ведет социальные сети, но смогла привлечь к себе внимание всего 1916 фолловеров.
Женился ли футболист "Динамо"
Накануне Алиана отпраздновала свой день рождения. В сторис девушка публиковала поздравления, среди которых был Вивчаренко.
На опубликованном фото в объятьях Шекерли держала свадебный букет, хоть они и были в повседневной одежде.
К тому же Вивчаренко поздравил девушку с днем рождения, назвав ее женой.
"С Днем рождения, жена", — написал Вивчаренко.
Не стоит удивляться тайной свадьбе футболиста. Часто из-за нагруженного графика игроки расписываются со своими женами, а свадьбы проводят в зимнюю или летнюю паузы в чемпионате.
Напомним, ранее всех поразила дочь Хосепа Гвардиолы, которая оказалась яркой красоткой.
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