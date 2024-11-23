Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игрок киевского Динамо тайно женился — как выглядит его жена arrow

Игрок киевского Динамо тайно женился — как выглядит его жена

23 ноября 2024 09:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Константин Вивчаренко тайно женился на своей невесте Алиане Шекерли
Алиана Шекерли. Фото: instagram.com/a.shekerli/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Левый защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко всего месяц назад сделал предложение своей девушке Алиане Шекерли. Но сейчас выяснилось, что пара могла тайно пожениться.

К такому выводу приходишь после просмотра соцсетей футболиста, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что избранника Константина активно ведет социальные сети, но смогла привлечь к себе внимание всего 1916 фолловеров.

Алиана Шекерли
Алиана Шекерли. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Женился ли футболист "Динамо"

Накануне Алиана отпраздновала свой день рождения. В сторис девушка публиковала поздравления, среди которых был Вивчаренко.

На опубликованном фото в объятьях Шекерли держала свадебный букет, хоть они и были в повседневной одежде.

К тому же Вивчаренко поздравил девушку с днем рождения, назвав ее женой.

"С Днем рождения, жена", — написал Вивчаренко.

Алиана Шекерли
Сообщение Вивчаренко к жене. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Не стоит удивляться тайной свадьбе футболиста. Часто из-за нагруженного графика игроки расписываются со своими женами, а свадьбы проводят в зимнюю или летнюю паузы в чемпионате.

Напомним, ранее всех поразила дочь Хосепа Гвардиолы, которая оказалась яркой красоткой.

Также ранее в образе горячей красотки снялась бывшая жена легенды "Динамо" и сборной Украины.

Также пришлось раздеться на камеру самой красивой хоккеистке в мире.

футбол свадьба Динамо Константин Вивчаренко жены футболистов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

09:05 Отключение света на Одесчине — какие графики на сегодня

08:45 Субсидию могут аннулировать — кто останется без помощи

Эксклюзив

08:44 В США почтили память жертв Голодомора — фоторепортаж

08:10 Национальный кэшбек — что чаще всего покупают украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:02 Мужчина не мобилизовался из-за автобуса — что решил суд

07:30 В "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение учета

07:21 Мужчина обвинил ТЦК в подделке документов — что решил суд

07:10 Гарантии от государства — какие льготы могут получить УБД

07:01 Как вернуть украденный депозит — опыт клиентов ПриватБанка

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

09:05 Отключение света на Одесчине — какие графики на сегодня

08:45 Субсидию могут аннулировать — кто останется без помощи

Эксклюзив

08:44 В США почтили память жертв Голодомора — фоторепортаж

08:10 Национальный кэшбек — что чаще всего покупают украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:02 Мужчина не мобилизовался из-за автобуса — что решил суд

07:30 В "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение учета

07:21 Мужчина обвинил ТЦК в подделке документов — что решил суд

07:10 Гарантии от государства — какие льготы могут получить УБД

07:01 Как вернуть украденный депозит — опыт клиентов ПриватБанка

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету