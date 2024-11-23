Ротань назвал причину ухода в аренду Калюжного

Ротань рассказал о трансфере Калюжного
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ситуацию с лидером команды Иваном Калюжным. Футболиста хочет подписать донецкий "Шахтер".
Калюжный не спешит продлевать контракт с "Александрией", сообщает "Украинский футбол".
Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" завершится летом 2025 года. Футболист пока не подписал новое соглашение с клубом, который хотел бы сохранить в составе игрока сборной Украины. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что у Калюжного сложные отношения с тренерским штабом команды, из-за чего он и уходил в аренду в ЛНЗ в 2023 году. Руслан Ротань опроверг эту информацию.
Аренда Калюжного
Тренер "Александрии" заверил, что команда никогда не отказывалась от футболиста. Однако в прошлом году Иван Калюжный не мог попасть в основной состав, поскольку на его позиции играли более опытные футболисты.
Ротань и Калюжный обсудили ситуацию, Иван был не против аренды в другую команду ради стабильной игровой практики. Тренер "Александрии" заверил футболиста, что он вернется более сильным и уверенным в себе. Ротань заявил, что так и произошло. "Александрия" заинтересована в продолжении сотрудничества с Калюжным.
Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится к трансферу в один из сильнейших клубов Испании.
Защитник киевского "Динамо" втайне женился на своей избраннице — рассказываем, что о ней известно.
Виталий Миколенко вспомнил слова Сергея Реброва, которые тренер сказал после важной победы сборной Украины.
Йожеф Сабо оценил шансы команды Сергея Реброва обыграть сборную Бельгии в плей-офф Лиги Наций.
Читайте Новини.LIVE!