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Ротань рассказал о трансфере Калюжного

23 ноября 2024 17:16
Станислав Костюк - Редактор
Ротань назвал причину ухода в аренду Калюжного
Руслан Ротань во время тренировки "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ситуацию с лидером команды Иваном Калюжным. Футболиста хочет подписать донецкий "Шахтер".

Калюжный не спешит продлевать контракт с "Александрией", сообщает "Украинский футбол". 

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Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" завершится летом 2025 года. Футболист пока не подписал новое соглашение с клубом, который хотел бы сохранить в составе игрока сборной Украины. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что у Калюжного сложные отношения с тренерским штабом команды, из-за чего он и уходил в аренду в ЛНЗ в 2023 году. Руслан Ротань опроверг эту информацию. 

Иван Калюжный
Иван Калюжный с дочерью. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Аренда Калюжного 

Тренер "Александрии" заверил, что команда никогда не отказывалась от футболиста. Однако в прошлом году Иван Калюжный не мог попасть в основной состав, поскольку на его позиции играли более опытные футболисты. 

Ротань и Калюжный обсудили ситуацию, Иван был не против аренды в другую команду ради стабильной игровой практики. Тренер "Александрии" заверил футболиста, что он вернется более сильным и уверенным в себе. Ротань заявил, что так и произошло. "Александрия" заинтересована в продолжении сотрудничества с Калюжным. 

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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