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Сабо ответил, может ли Украина выиграть у Бельгии в Лиге Наций

22 ноября 2024 21:54
Станислав Костюк - Редактор
Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
Йожеф САБО. Фото: соцсети
Станислав Костюк - Редактор

Украинский эксперт Йожеф Сабо признался, что с нетерпением ждал жеребьевку Лиги наций, по результатам которой определился соперник сборной Украины. Он заявил, что у Бельгии достаточно хорошая команда.

Об этом пишет Sport.ua.

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Йожеф Сабо прокомментировал, что сборной Украины придется сыграть против Бельгии. По его словам, нашей команде предстоит тяжелое испытание.

"Хорошая командочка у бельгийцев, но когда они все играют. А то порой выходит, что то один футболист заболел, то второй, то травмы. Так что теперь через четыре месяца сборную Украины будет ждать очередное испытание. Что ж, поживем – увидим. Слава Богу, что наши ребята вышли в плей-офф и все завершилось для национальной команды нормально", — объяснил он.

Игроки сборной
Игроки сборных Украины и Албании. Фото: УАФ

Кроме того, он оценил шансы нашей сборной одолеть соперника и пройти дальше. По его словам, Украине выпал "самый крепкий" соперник из всех четырех возможных.

"Что ж, будем теперь ждать весны и наблюдать, что будет и как будет. Во второй половине марта у нас как раз будет набирать ход весенняя часть чемпионата, поэтому сборники, которые играют в украинских клубах, на момент встреч с бельгийцами уже будут иметь игровую практику. Повторюсь: Бельгия — хорошая команда. Если проиграем — что же поделаешь, ничего страшного в этом не вижу", — говорит Йожеф Сабо.

Напомним, ранее Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций – Украина сыграет со сборной Бельгии.

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Виталий Миколенко поделился мнением об игре сборной Украины против Албании. Также он прокомментировал слова главного тренера об игре.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Йожеф Сабо Сборная Бельгии по футболу

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22:32 Профинансированный Канадой ЗРК NASAMS уже в Украине

22:09 В Запорожской области раздались взрывы — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

21:35 В ГУР сообщили, будет ли РФ серийно производить ракеты "Орешник"

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