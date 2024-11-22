Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

Йожеф САБО. Фото: соцсети

Украинский эксперт Йожеф Сабо признался, что с нетерпением ждал жеребьевку Лиги наций, по результатам которой определился соперник сборной Украины. Он заявил, что у Бельгии достаточно хорошая команда.

Об этом пишет Sport.ua.

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Йожеф Сабо прокомментировал, что сборной Украины придется сыграть против Бельгии. По его словам, нашей команде предстоит тяжелое испытание.

"Хорошая командочка у бельгийцев, но когда они все играют. А то порой выходит, что то один футболист заболел, то второй, то травмы. Так что теперь через четыре месяца сборную Украины будет ждать очередное испытание. Что ж, поживем – увидим. Слава Богу, что наши ребята вышли в плей-офф и все завершилось для национальной команды нормально", — объяснил он.

Игроки сборных Украины и Албании. Фото: УАФ

Кроме того, он оценил шансы нашей сборной одолеть соперника и пройти дальше. По его словам, Украине выпал "самый крепкий" соперник из всех четырех возможных.

"Что ж, будем теперь ждать весны и наблюдать, что будет и как будет. Во второй половине марта у нас как раз будет набирать ход весенняя часть чемпионата, поэтому сборники, которые играют в украинских клубах, на момент встреч с бельгийцами уже будут иметь игровую практику. Повторюсь: Бельгия — хорошая команда. Если проиграем — что же поделаешь, ничего страшного в этом не вижу", — говорит Йожеф Сабо.

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