Сабо назвав клуби, в які має перейти Забарний

Ілля Забарний перед матчем збірної України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував трансферні чутки про те, що захисник збірної України Ілля Забарний замінить клуб. Молодим гравцем цікавляться "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Тоттенгем".

Сабо не сумнівається у тому, що Забарний проводить останній сезон за "Борнмут", повідомляє Sport.ua.

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Йожеф Сабо відзначив прогрес Іллі Забарного, який зарекомендував себе одним з лідерів збірної України. В англійській Прем'єр-лізі теж цінують ігрові якості 23-річного гравця, а вболівальники "Борнмута" наклали на його честь спеціальну чант (пісня, яку присвячують конкретному гравцю — Ред.).

Ілля Забарний з партнерами з "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куди може перейти Забарний

У "Борнмуті" не відпустять українського захисника дешевше, ніж за 30 млн євро. Вже зараз відомо щонайменше три клуби, які готові заплатити таку ціну. Це "Челсі", "Тоттенгем" та "Манчестер Сіті". Йожеф Сабо не сумнівається, що Ілля Забарний зможе впоратися із таким викликом у кар'єрі.

Тренер заявив, що на прогрес українського захисника може звернути увагу мадридський "Реал" та інші гранди європейського футболу. Сабо заявив, що Забарний продовжує удосконалювати свої ігрові якості, а також усуває недоліки у грі.

"Ілля дуже виріс у професійному плані. Він чудово грає й у відборі, вміє підключатися до атак, виграє єдиноборства і на землі, і в повітрі. Це вже не той футболіст, який ще нещодавно грав за "Динамо", — заявив Сабо.

У сезоні 2024/2024 Забарний зіграв у складі "Борнмута" 11 поєдинків.

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