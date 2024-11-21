Сабо назвал клубы, в которые должен перейти Забарный

Илья Забарный перед матчем сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал трансферные слухи о том, что защитник сборной Украины Илья Забарный заменит клуб. Молодым игроком интересуются "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм".

Сабо не сомневается в том, что Забарный проводит последний сезон за "Борнмут", сообщает Sport.ua.

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Йожеф Сабо отметил прогресс Ильи Забарного, зарекомендовавшего себя одним из лидеров сборной Украины. В английской Премьер-лиге тоже ценят игровые качества 23-летнего игрока, а болельщики "Борнмута" сочинили в его честь специальную чант (песня, посвящаемая конкретному игроку — Ред.).

Илья Забарный с партнерами из "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может перейти

В "Борнмуте" не отпустят украинского защитника дешевле, чем за 30 млн. евро. Уже сейчас известно, по меньшей мере, три клуба, которые готовы заплатить такую цену. Это "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Йожеф Сабо не сомневается в том, что Илья Забарный сможет справиться с таким вызовом в карьере.

Тренер заявил, что на прогресс украинского защитника может обратить внимание мадридский "Реал" и другие гранды европейского футбола. Сабо заявил, что Забарный продолжает усовершенствовать свои игровые качества, а также устраняет недостатки в игре.

"Илья очень вырос в профессиональном плане. Он отлично играет и в отборе, умеет подключаться к атакам, выигрывает единоборства и на земле, и в воздухе. Это уже не тот футболист, который еще недавно играл за "Динамо", — заявил Сабо.

В сезоне 2024/2024 Забарный сыграл в составе "Борнмута" 11 поединков.

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