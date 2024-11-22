Ребров висловився про результати жеребкування Ліги Націй

Сергій Ребров. Фото: УАФ. Дан Балашов

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що майбутній матч проти Бельгії є унікальною можливістю перевірити себе та зробити крок уперед. Раніше стало відомо, що саме збірна Бельгії стане суперником української команди у плей-офф Ліги Націй.

Про це пише УАФ.

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За словами головного тренера, гра збірної Бельгії добре знайома українцям, проте кожен новий матч це виклик для гравців.

"Жереб — це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро 2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони", — каже він.

Гравець збірної України під час матчу. Фото: УАФ

Крім цього, він пояснив, що майбутнє протистояння буде непростим.

"У плейоф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія — це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч з такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", — пояснив Ребров.

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Збірна України зіграє з Бельгією у рамках плей-офф Ліги Націй — повні результати жеребкування.