Ребров висловився про результати жеребкування Ліги Націй

Ребров емоційно прокоментував результати жеребкування Ліги Націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що майбутній матч проти Бельгії є унікальною можливістю перевірити себе та зробити крок уперед. Раніше стало відомо, що саме збірна Бельгії стане суперником української команди у плей-офф Ліги Націй.
Про це пише УАФ.
Ребров прокоментував результати жеребкування
За словами головного тренера, гра збірної Бельгії добре знайома українцям, проте кожен новий матч це виклик для гравців.
"Жереб — це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро 2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони", — каже він.
Крім цього, він пояснив, що майбутнє протистояння буде непростим.
"У плейоф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія — це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч з такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", — пояснив Ребров.
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Збірна України зіграє з Бельгією у рамках плей-офф Ліги Націй — повні результати жеребкування.
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