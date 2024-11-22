Україна — Бельгія та інші пари плей-оф Ліги Націй
У рамках плей-офф Ліги Націй збірна України зіграє із національною командою Бельгії. Підопічні Сергія Реброва можуть кваліфікуватися до елітного дивізіону турніру.
Матчі плей-офф Ліги Націй відбудуться навесні 2025 року, повідомляє портал Новини.LIVE.
У п'ятницю, 22 листопада, у Швейцарії відбулося жеребкування наступної стадії Ліги Націй. Своїх суперників із плей-офф дізналися представники всіх чотирьох дивізіонів.
З ким зіграє збірна України
Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у своїй групі дивізіону "В". У плей-офф "синьо-жовті" зіграють з однією з команд, які посіли треті місця у своїх квартетах дивізіону "А".
Плей-оф Ліги націй C/D
- Гібралтар — Латвія
- Мальта — Люксембург.
Плей-оф Ліги B/C
- Косово — Ісландія
- Болгарія — Ірландія
- Вірменія — Грузія
- Словаччина — Словенія.
Плей-оф Ліги А/В
- Туреччина — Угорщина
- Україна — Бельгія
- Австрія — Сербія
- Греція — Шотландія.
Збірна України здобула у суперники національну команду Бельгії. Матчі плей-офф Ліги A та B та плей-офф Ліги B та C, а також чвертьфінали Ліги A відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Поєдинки плей-офф Ліги C та D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, а матч за третє місце та фінал будуть зіграні вже 8 червня.
Нагадаємо, київське "Динамо" збирається не продовжувати контракт з одним зі своїх гравців, які не потрапляють в основу.
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку футболістів, якими цікавиться іспанський гранд.
Серед претендентів на "Золотий м'яч" у 2025 році є декілька несподіваних прізвищ.
Читайте Новини.LIVE!