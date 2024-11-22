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Україна — Бельгія та інші пари плей-оф Ліги Націй

22 листопада 2024 13:31
Станіслав Костюк - Редактор
Україна — Бельгія та інші пари плей-оф Ліги Націй
Гравці збірної України святкують перемогу Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках плей-офф Ліги Націй збірна України зіграє із національною командою Бельгії. Підопічні Сергія Реброва можуть кваліфікуватися до елітного дивізіону турніру.

Матчі плей-офф Ліги Націй відбудуться навесні 2025 року, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 22 листопада, у Швейцарії відбулося жеребкування наступної стадії Ліги Націй. Своїх суперників із плей-офф дізналися представники всіх чотирьох дивізіонів.

Роман Яремчук
Роман Яремчук та Юхим Конопля після гола. Фото: instagram.com/uafukraine/

З ким зіграє збірна України

Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у своїй групі дивізіону "В". У плей-офф "синьо-жовті" зіграють з однією з команд, які посіли треті місця у своїх квартетах дивізіону "А".

Плей-оф Ліги націй C/D

  • Гібралтар — Латвія 
  • Мальта — Люксембург.

Плей-оф Ліги B/C

  • Косово — Ісландія
  • Болгарія — Ірландія
  • Вірменія — Грузія
  • Словаччина — Словенія.

Плей-оф Ліги А/В

  • Туреччина — Угорщина
  • Україна — Бельгія
  • Австрія — Сербія
  • Греція — Шотландія.

Збірна України здобула у суперники національну команду Бельгії. Матчі плей-офф Ліги A та B та плей-офф Ліги B та C, а також чвертьфінали Ліги A відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Поєдинки плей-офф Ліги C та D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, а матч за третє місце та фінал будуть зіграні вже 8 червня.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається не продовжувати контракт з одним зі своїх гравців, які не потрапляють в основу.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку футболістів, якими цікавиться іспанський гранд.

Серед претендентів на "Золотий м'яч" у 2025 році є декілька несподіваних прізвищ.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй

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