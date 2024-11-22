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Украина — Бельгия и другие пары плей-офф Лиги Наций

22 ноября 2024 13:31
Станислав Костюк - Редактор
Украина — Бельгия и другие пары плей-офф Лиги Наций
Игроки сборной Украины празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

В рамках плей-офф Лиги Наций сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии. Подопечные Сергея Реброва могут квалифицироваться в элитный дивизион турнира.

Матчи плей-офф Лиги Наций пройдут весной 2025 года, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 22 ноября, в Швейцарии состоялась жеребьевка следующей стадии Лиги Наций. Своих соперников по плей-офф узнали представители всех четырех дивизионов. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук и Ефим Конопля после гола. Фото: instagram.com/uafukraine/

С кем сыграет сборная Украины

Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в своей группе дивизиона "В". В плей-офф "сине-желтые" сыграют с одной из команд, которые заняли третьи места в своих квартетах дивизиона "А".

Плей-офф Лиги націй C/D

  • Гибралтар — Латвия
  • Мальта — Люксембург. 

Плей-офф Лиги B/C

  • Косово — Исландия
  • Болгария — Ирландия
  • Армения — Грузия
  • Словакия — Словения.

Плей-офф Лиги А/В

  • Турция — Венгрия 
  • Украина — Бельгия 
  • Австрия — Сербия 
  • Греция — Шотландия. 

Сборная Украины получила в соперники национальную команду Бельгии. Матчи плей-офф Лиги A и B и плей-офф Лиги B и C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Поединки плей-офф Лиги C и D пройдут 26 и 31 марта 2026 года. Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал будут сыграны уже 8 июня.

Напомним, киевское "Динамо" собирается не продлевать контракт с одним из своих игроков, которые не попадает в основу. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в список футболистов, которыми интересуется испанский гранд. 

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