Украина — Бельгия и другие пары плей-офф Лиги Наций
В рамках плей-офф Лиги Наций сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии. Подопечные Сергея Реброва могут квалифицироваться в элитный дивизион турнира.
Матчи плей-офф Лиги Наций пройдут весной 2025 года, сообщает портал Новини.LIVE.
В пятницу, 22 ноября, в Швейцарии состоялась жеребьевка следующей стадии Лиги Наций. Своих соперников по плей-офф узнали представители всех четырех дивизионов.
С кем сыграет сборная Украины
Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в своей группе дивизиона "В". В плей-офф "сине-желтые" сыграют с одной из команд, которые заняли третьи места в своих квартетах дивизиона "А".
Плей-офф Лиги націй C/D
- Гибралтар — Латвия
- Мальта — Люксембург.
Плей-офф Лиги B/C
- Косово — Исландия
- Болгария — Ирландия
- Армения — Грузия
- Словакия — Словения.
Плей-офф Лиги А/В
- Турция — Венгрия
- Украина — Бельгия
- Австрия — Сербия
- Греция — Шотландия.
Сборная Украины получила в соперники национальную команду Бельгии. Матчи плей-офф Лиги A и B и плей-офф Лиги B и C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Поединки плей-офф Лиги C и D пройдут 26 и 31 марта 2026 года. Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал будут сыграны уже 8 июня.
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