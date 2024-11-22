Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров эмоционально отреагировал на результаты жеребьевки arrow

Ребров эмоционально отреагировал на результаты жеребьевки

22 ноября 2024 18:21
Станислав Костюк - Редактор
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Наций
Сергей Ребров. Фото: УАФ. Дан Балашов
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что предстоящий матч против Бельгии является уникальной возможностью проверить себя и сделать шаг вперед. Ранее стало известно, что именно сборная Бельгии станет соперником украинской команды в плей-офф Лиги Наций.

Об этом пишет УАФ.

Читайте также:

Ребров прокомментировал результаты жеребьевки

По словам главного тренера, игра сборной Бельгии хорошо знакома украинцам, однако каждый новый матч – это вызов для игроков.

"Жребий — это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро 2024, имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах", — говорит он.

Сборная Украины
Игрок сборной Украины во время матча. Фото: УАФ

Кроме того, он пояснил, что будущее противостояние будет непростым.

"У плейоф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия — это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед", — объяснил Ребров.

Виталий Миколенко оценил игру сборной Украины против Албании и заявил, что не считает этот матч провалом.

"Динамо" может потерять одного игрока — руководство клуба приняло решение попрощаться с одним из футболистов.

"Атлетико" намерено приобрести украинского голкипера Анатолия Трубина - "Бенфика" назвала условие для трансфера.

Сборная Украины сыграет с Бельгией в рамках плей-офф Лиги Наций — полные результаты жеребьевки.

УАФ Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров Сборная Бельгии по футболу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:04 В Киеве мужчина подобрал неизвестную коробку и погиб от взрыва

18:54 Скибицкий прокомментировал методы РФ по геноциду украинцев

18:40 Работники ТЦК уже на пороге — имеют ли они право заходить в дом

18:38 Юсов рассказал, сколько во время войны произошло обменов пленными

18:33 Цены на мясо и колбасы — что выгодно покупать на Черную пятницу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

18:24 ВСУ перейдут на новую систему управления — что известно

18:24 Россия готовила геноцид украинцев еще до вторжения, — Буданов

18:23 СИЗО на Одесчине сделают автономными — сколько денег потратят

18:15 Бесплатное жилье для военных — кто имеет право на льготу

18:14 Юсов сообщил, каким образом россияне давят на пленных ВСУ

19:04 В Киеве мужчина подобрал неизвестную коробку и погиб от взрыва

18:54 Скибицкий прокомментировал методы РФ по геноциду украинцев

18:40 Работники ТЦК уже на пороге — имеют ли они право заходить в дом

18:38 Юсов рассказал, сколько во время войны произошло обменов пленными

18:33 Цены на мясо и колбасы — что выгодно покупать на Черную пятницу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

18:24 ВСУ перейдут на новую систему управления — что известно

18:24 Россия готовила геноцид украинцев еще до вторжения, — Буданов

18:23 СИЗО на Одесчине сделают автономными — сколько денег потратят

18:15 Бесплатное жилье для военных — кто имеет право на льготу

18:14 Юсов сообщил, каким образом россияне давят на пленных ВСУ

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто з уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото