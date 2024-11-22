Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Наций

Сергей Ребров. Фото: УАФ. Дан Балашов

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что предстоящий матч против Бельгии является уникальной возможностью проверить себя и сделать шаг вперед. Ранее стало известно, что именно сборная Бельгии станет соперником украинской команды в плей-офф Лиги Наций.

Об этом пишет УАФ.

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По словам главного тренера, игра сборной Бельгии хорошо знакома украинцам, однако каждый новый матч – это вызов для игроков.

"Жребий — это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро 2024, имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах", — говорит он.

Игрок сборной Украины во время матча. Фото: УАФ

Кроме того, он пояснил, что будущее противостояние будет непростым.

"У плейоф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия — это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед", — объяснил Ребров.

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