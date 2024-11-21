Ребров прокоментував підсумки виступу збірної України у Лізі Націй

Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумок виступу національної команди в Лізі Націй. "Синьо-жовті" посіли друге місце у турнірній таблиці свого квартету та кваліфікувалися у плей-офф.

Ребров подякував команді за самовіддачу та волю до перемоги на своїй сторінці в Instagram.

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Наставник збірної України визнав, що перемога в останньому турі над командою Албанії (2:1) стала визначальною для "синьо-жовтих". Саме вона дозволила підопічним Реброва піднятися з останнього місця вперше з моменту проведення першого туру. Команда посіла друге місце і навесні 2025 року зіграє у плей-офф турніру за право вийти у дивізіон "А".

Сергій Ребров під час виконання Гімну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Ребров сказав про збірну України

Національна команда провела шість матчів, забила вісім голів, стільки ж пропустила у ворота. "Синьо-жовті" виграли два поєдинки за двох нічиїх. Сергій Ребров зазначив, що його підопічні зуміли реабілітуватися після провалу у стартових турах Ліги Націй, у яких збірна України двічі поспіль програла.

Звернення Сергія Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер "синьо-жовтих" окремо відзначив громадянську позицію гравців національної команди, яка нагадала світові про війну в країні. Футболісти провели цю акцію після голу Олександра Зінченка у Тирані в останньому турі Ліги Націй.

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. Суперником збірної України стане Шотландія, Угорщина, Сербія чи Бельгія.

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