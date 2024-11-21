Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров оцінив рівень гри збірної України у Лізі Націй arrow

Ребров оцінив рівень гри збірної України у Лізі Націй

21 листопада 2024 12:01
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров прокоментував підсумки виступу збірної України у Лізі Націй
Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумок виступу національної команди в Лізі Націй. "Синьо-жовті" посіли друге місце у турнірній таблиці свого квартету та кваліфікувалися у плей-офф.

Ребров подякував команді за самовіддачу та волю до перемоги на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Наставник збірної України визнав, що перемога в останньому турі над командою Албанії (2:1) стала визначальною для "синьо-жовтих". Саме вона дозволила підопічним Реброва піднятися з останнього місця вперше з моменту проведення першого туру. Команда посіла друге місце і навесні 2025 року зіграє у плей-офф турніру за право вийти у дивізіон "А".

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час виконання Гімну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Ребров сказав про збірну України

Національна команда провела шість матчів, забила вісім голів, стільки ж пропустила у ворота. "Синьо-жовті" виграли два поєдинки за двох нічиїх. Сергій Ребров зазначив, що його підопічні зуміли реабілітуватися після провалу у стартових турах Ліги Націй, у яких збірна України двічі поспіль програла.

Сергій Ребров
Звернення Сергія Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер "синьо-жовтих" окремо відзначив громадянську позицію гравців національної команди, яка нагадала світові про війну в країні. Футболісти провели цю акцію після голу Олександра Зінченка у Тирані в останньому турі Ліги Націй.

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. Суперником збірної України стане Шотландія, Угорщина, Сербія чи Бельгія.

Нагадаємо, Мирон Маркевич назвав якість, яку необхідно Михайлу Мудрику, щоб стати зіркою.

Артем Мілевський пояснив, якого гравця вважає за слабку ланку у збірній України.

Київське "Динамо" втратить наприкінці року одного із футболістів, який безкоштовно покине команду.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:09 Сніг та морози — Діденко попередила про похолодання завтра

12:03 Які продукти на Новий рік і Різдво треба купити вже зараз

12:01 Ребров оцінив рівень гри збірної України у Лізі Націй

11:59 За кордон на човнах — на Одещині перекрили канал для ухилянтів

11:52 Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу — які наслідки

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

11:41 На Одещині ввели нові графіки відключення світла

11:35 Небезпечна активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:29 Росіяни нарощують присутність у Чорному морі — яка ціль

11:25 Окупанти атакували Дніпро, є поранені та руйнування — фото

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

12:09 Сніг та морози — Діденко попередила про похолодання завтра

12:03 Які продукти на Новий рік і Різдво треба купити вже зараз

12:01 Ребров оцінив рівень гри збірної України у Лізі Націй

11:59 За кордон на човнах — на Одещині перекрили канал для ухилянтів

11:52 Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу — які наслідки

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

11:41 На Одещині ввели нові графіки відключення світла

11:35 Небезпечна активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:29 Росіяни нарощують присутність у Чорному морі — яка ціль

11:25 Окупанти атакували Дніпро, є поранені та руйнування — фото

10:59 В Одесі геймери спричинили проблеми з інтернетом — подробиці

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо