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Ребров оценил уровень игры сборной Украины в Лиге Наций

21 ноября 2024 12:01
Станислав Костюк - Редактор
Ребров прокомментировал итог выступлений сборной Украины в Лиге Наций
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог выступлению национальной команды в Лиге Наций. "Сине-желтые" заняли второе место в турнирной таблице своего квартета и квалифицировались в плей-офф.

Ребров поблагодарил команду за самоотдачу и волю к победе на своей странице в Instagram

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Наставник сборной Украины признал, что победа в последнем туре над командой Албании (2:1) стала определяющей для "сине-желтых". Именно она позволила подопечным Реброва подняться с последнего места впервые с момента проведения первого тура. Команда заняла второе место и весной 2025 года сыграет в плей-офф турнира за право выйти в дивизион "А". 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время исполнения Гимна Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Ребров сказал о сборной Украины

Национальная команда провела шесть матчей, забила восемь голов, столько же пропустила в свои ворота. "Сине-желтые" выиграли два поединка при двух ничьих. Сергей Ребров отметил, что его подопечные сумели реабилитироваться после провала в стартовых турах Лиги Наций, в которых сборная Украины дважды подряд проиграла. 

Сергей Ребров
Обращение Сергея Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер "сине-желтых" отдельно отметил гражданскую позицию игроков национальной команды, который напомнили миру о войне в стране. Футболисты провели эту акцию после гола Александра Зинченко в Тиране в последнем туре Лиги Наций. 

Жеребьевка раунда плей-офф состоится в пятницу, 22 ноября. Соперником сборной Украины станет Шотландия, Венгрия, Сербия или Бельгия. 

Напомним, Мирон Маркевич назвал качество, которое необходимо Михаилу Мудрику, чтобы стать звездой. 

Артем Милевский объяснил, какого игрока считает слабым звеном в сборной Украины. 

Киевское "Динамо" потеряет в конце года одного из футболистов, который бесплатно покинет команду. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров

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