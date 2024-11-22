Йожеф Сабо прокоментував результати жеребкування Ліги націй

Сабо відповів, чи може Україна виграти у Бельгії у Лізі Націй
Український експерт Йожеф Сабо зізнався, що з нетерпінням очікував жеребкування Ліги націй, за результатами якого визначився суперник збірної України. Він заявив, що у Бельгії достатньо хороша команда.
Про це пише Sport.ua.
Йожеф Сабо про результати жеребкування
Йожеф Сабо прокоментував факт, що збірній України доведеться зіграти проти Бельгії. За його словами, на нашу команду чекає важке випробування.
"Хороша командочка у бельгійців, але коли вони всі грають. А то деколи виходить, що то один футболіст захворів, то другий, то травми. Тож тепер через чотири місяці на збірну України чекатиме чергове випробування. Що ж, поживемо – побачимо. Слава Богу, що наші хлопці вийшли у плей-оф і все завершилось для національної команди нормально", — пояснив він.
Крім цього він оцінив шанси нашої збірної здолати суперника та пройти далі. За його словами, Україні випав "найміцніший" суперник з усіх чотирьох можливих.
"Що ж, будемо тепер чекати весни і спостерігати, що буде і як буде. У другій половині березня у нас якраз набиратиме хід весняна частина чемпіонату, тож збірники, які грають в українських клубах, на момент зустрічей із бельгійцями вже матимуть ігрову практику. Повторюсь: Бельгія – хороша команда. Якщо програємо – що ж поробиш, нічого страшного у цьому не бачу", — каже Йожеф Сабо.
Нагадаємо, раніше Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй — Україна зіграє зі збірною Бельгії.
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