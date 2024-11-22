Йожеф Сабо прокоментував результати жеребкування Ліги націй

Йожеф САБО. Фото: соцмережі

Український експерт Йожеф Сабо зізнався, що з нетерпінням очікував жеребкування Ліги націй, за результатами якого визначився суперник збірної України. Він заявив, що у Бельгії достатньо хороша команда.

Про це пише Sport.ua.

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Йожеф Сабо прокоментував факт, що збірній України доведеться зіграти проти Бельгії. За його словами, на нашу команду чекає важке випробування.

"Хороша командочка у бельгійців, але коли вони всі грають. А то деколи виходить, що то один футболіст захворів, то другий, то травми. Тож тепер через чотири місяці на збірну України чекатиме чергове випробування. Що ж, поживемо – побачимо. Слава Богу, що наші хлопці вийшли у плей-оф і все завершилось для національної команди нормально", — пояснив він.

Гравці збірних України та Албанії. Фото: УАФ

Крім цього він оцінив шанси нашої збірної здолати суперника та пройти далі. За його словами, Україні випав "найміцніший" суперник з усіх чотирьох можливих.

"Що ж, будемо тепер чекати весни і спостерігати, що буде і як буде. У другій половині березня у нас якраз набиратиме хід весняна частина чемпіонату, тож збірники, які грають в українських клубах, на момент зустрічей із бельгійцями вже матимуть ігрову практику. Повторюсь: Бельгія – хороша команда. Якщо програємо – що ж поробиш, нічого страшного у цьому не бачу", — каже Йожеф Сабо.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй — Україна зіграє зі збірною Бельгії.

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