Реал готовий звільнити Карло Анчелотті найближчими тижнями

Карло Анчелотті. Фото: Reuter

У мадридському "Реалі" вирішили звільнити головного тренера Карло Анчелотті після наступної втрати очок. Клуб уже знайшов тренера, який замінить італійця за першої потреби.

Про це повідомив портал Relevo з посиланням на джерела у клубі.

Читайте також:

Сантьяго Соларі. Фото: EFE

Хто замінить Анчелотті

На даний момент відомо, що ще перед матчем з "Осасуною", який "Реал" виграв з рахунком 4:0, керівники клубу були готові звільнити Анчелотті, якби вони втратили очки.

Перед матчем з "Осасуною" Флорентіно Перес заявив футбольному директору клубу Сантьяго Соларі, що той має очолити команду.

Спілкування Переса та Соларі про те, що той може очолити команду, розпочалися після поразки "Барселоні" (0:4). Коли ж команда програла "Мілану" (1:3) у Лізі чемпіонів, то переговори посилились.

Якщо "Реал" 24 листопада програє "Леганесу", то Анчелотті цього ж вечора може позбутися посади, а замість нього призначать Соларі.

Соларі з листопада 2018-го до березня 2019 року виконував обов'язки головного тренера "Реалу" після звільнення Хулена Лопетегі.

"Реал" після 12 турів Ла-Ліги йде третім у турнірній таблиці та відстає від "Барселони" на 7 очок, але має дві гри в запасі.

У Лізі чемпіонів "Реал" у чотирьох матчах набрав чотири очки та йде на 18-й позиції.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може стати гравцем "Атлетіко".

Захисник київського "Динамо" повідомив, що у нього з'явилася дружина.

Колишній наставник збірної України розповів, що чекає на команду в матчі з Бельгією в Лізі Націй.

Футболіст збірної України Віталій Миколенко розповів про розмову з Сергієм Ребровим після матчу Ліги Націй.