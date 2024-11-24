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Реал сьогодні може призначити нового головного тренера — хто це

24 листопада 2024 13:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Реал готовий звільнити Карло Анчелотті найближчими тижнями
Карло Анчелотті. Фото: Reuter
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У мадридському "Реалі" вирішили звільнити головного тренера Карло Анчелотті після наступної втрати очок. Клуб уже знайшов тренера, який замінить італійця за першої потреби.

Про це повідомив портал Relevo з посиланням на джерела у клубі.

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Сантьяго Соларі
Сантьяго Соларі. Фото: EFE

Хто замінить Анчелотті

На даний момент відомо, що ще перед матчем з "Осасуною", який "Реал" виграв з рахунком 4:0, керівники клубу були готові звільнити Анчелотті, якби вони втратили очки.

Перед матчем з "Осасуною" Флорентіно Перес заявив футбольному директору клубу Сантьяго Соларі, що той має очолити команду.

Спілкування Переса та Соларі про те, що той може очолити команду, розпочалися після поразки "Барселоні" (0:4). Коли ж команда програла "Мілану" (1:3) у Лізі чемпіонів, то переговори посилились.

Якщо "Реал" 24 листопада програє "Леганесу", то Анчелотті цього ж вечора може позбутися посади, а замість нього призначать Соларі.

Соларі з листопада 2018-го до березня 2019 року виконував обов'язки головного тренера "Реалу" після звільнення Хулена Лопетегі.

"Реал" після 12 турів Ла-Ліги йде третім у турнірній таблиці та відстає від "Барселони" на 7 очок, але має дві гри в запасі.

У Лізі чемпіонів "Реал" у чотирьох матчах набрав чотири очки та йде на 18-й позиції.

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футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Карло Анчелотті відставка

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