Анчелотті залишить Луніна на лаві у матчі Реала з Ліверпулем

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті засмутив українського голкіпера Андрія Луніна. Це пов'язано з матчем Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

Анчелотті не випустить Луніна на поле у матчі з "Ліверпулем", повідомив портал Defensa Central.

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За інформацією джерела, Анчелотті розмовляв з Луніним і повідомив йому, що 27 листопада у матчі з "Ліверпулем" з перших хвилин вийде на поле бельгійський воротар Тібо Куртуа.

Анчелотті похвалив Луніна за попередні матчі та сказав, що йому шкода залишати українця на лаві запасних.

При цьому зазначимо, що Лунін, ймовірно, зіграє 24 листопада у матчі Ла Ліги проти "Леганесу".

Цього сезону Лунін завдяки травмам Куртуа провів за "Реал" п'ять матчів, де пропустив вісім м'ячів і дві гри провів без пропущених голів.

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