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Анчелотті сказав, як боляче приймати рішення щодо Луніна

21 листопада 2024 19:23
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Анчелотті залишить Луніна на лаві у матчі Реала з Ліверпулем
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті засмутив українського голкіпера Андрія Луніна. Це пов'язано з матчем Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

Анчелотті не випустить Луніна на поле у матчі з "Ліверпулем", повідомив портал Defensa Central.

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Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Анчелотті сказав Луніну погані новини

За інформацією джерела, Анчелотті розмовляв з Луніним і повідомив йому, що 27 листопада у матчі з "Ліверпулем" з перших хвилин вийде на поле бельгійський воротар Тібо Куртуа.

Анчелотті похвалив Луніна за попередні матчі та сказав, що йому шкода залишати українця на лаві запасних.

При цьому зазначимо, що Лунін, ймовірно, зіграє 24 листопада у матчі Ла Ліги проти "Леганесу".

Цього сезону Лунін завдяки травмам Куртуа провів за "Реал" п'ять матчів, де пропустив вісім м'ячів і дві гри провів без пропущених голів.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Луніна у 25 млн євро.

Нагадаємо, "Олімпіакос" може взимку продати українця Романа Яремчука.

Стало відомо, що буде у київському "Динамо" після відходу гравців.

Тренер медійного клубу Ignis Артем Мілевський назвав причини поганої гри Артема Довбіка.

"Барселона" та "Реал" незабаром можуть оголосити про перехід футболіста німецького "Байєра" та збірної Німеччини.

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Карло Анчелотті українські легіонери (футбол)

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