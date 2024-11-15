Голкіпер Тібо Куртуа готується до повернення до складу Реалу після матчів збірних

Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/my_courtois

Мадридський "Реал" через травми вже двічі втратив цього сезону голкіпера Тібо Куртуа. Футболіст має проблеми з м'язовими пошкодженнями.

При цьому Куртуа невдовзі повернеться на поле, передає портал The Athletic.

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За інформацією джерела, 32-річний голкіпер невдовзі повернеться до тренувань у загальній групі.

При цьому очікується, що Тібо зможе зіграти одразу після перерви на матчі збірних. Ймовірно, він вийде на поле 24 листопада у грі з "Леганесом".

Цього сезону Куртуа в 12 матчах за "Реал" пропустив десять м'ячів і чотири гри провели на нуль. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює бельгійця у 25 млн євро.

Завдяки травмам Куртуа Лунін цього сезону зіграв у п'яти матчах, де пропустив вісім м'ячів і провів дві сухі гри.

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