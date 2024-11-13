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Куртуа залишить Реал і вирушить до екзотичного чемпіонату

13 листопада 2024 21:10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Тібо Куртуа може перейти в Аль-Ахлі із Саудівської Аравії
Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Мадридський "Реал" незабаром може втратити свого основного воротаря Тібо Куртуа. На цю мить клуб через фінансові проблеми може не мати можливості утримати футболіста.

За інформацією порталу DefensaCentral, Куртуа хочуть купити у Саудівській Аравії, де готові задовольнити фінансові вимоги мадридців.

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Куртуа може виїхати до Саудівської Аравії

На цю мить відомо, що "Аль-Ахлі" з великою увагою стежить за голкіпером "Реала".

Джерело заявило, що клуб готовий зробити 32-річному футболісту пропозицію, від якої не зможуть відмовитися ні гравець, ні "Реал".

У поточному сезоні, як і минулого, Куртуа страждає через травми. Наразі футболіст травмований, і за команду грає українець Андрій Лунін.

Цього сезону Куртуа у 12 матчах пропустив 10 голів, а ще чотири зустрічі провів без пропущених. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркет" оцінює футболіста у 25 млн євро.

Нагадаємо, голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може перейти у відомий клуб.

Лівий захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко може незабаром втратити місце на лаві запасних.

Форвард збірної України Артем Довбик через пошкодження може не зіграти у листопаді за збірну України у матчах Ліги Націй.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Тібо Куртуа

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