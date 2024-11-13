Тібо Куртуа може перейти в Аль-Ахлі із Саудівської Аравії

Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридський "Реал" незабаром може втратити свого основного воротаря Тібо Куртуа. На цю мить клуб через фінансові проблеми може не мати можливості утримати футболіста.

За інформацією порталу DefensaCentral, Куртуа хочуть купити у Саудівській Аравії, де готові задовольнити фінансові вимоги мадридців.

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На цю мить відомо, що "Аль-Ахлі" з великою увагою стежить за голкіпером "Реала".

Джерело заявило, що клуб готовий зробити 32-річному футболісту пропозицію, від якої не зможуть відмовитися ні гравець, ні "Реал".

У поточному сезоні, як і минулого, Куртуа страждає через травми. Наразі футболіст травмований, і за команду грає українець Андрій Лунін.

Цього сезону Куртуа у 12 матчах пропустив 10 голів, а ще чотири зустрічі провів без пропущених. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркет" оцінює футболіста у 25 млн євро.

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