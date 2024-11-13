Тібо Куртуа може перейти в Аль-Ахлі із Саудівської Аравії

Куртуа залишить Реал і вирушить до екзотичного чемпіонату
Мадридський "Реал" незабаром може втратити свого основного воротаря Тібо Куртуа. На цю мить клуб через фінансові проблеми може не мати можливості утримати футболіста.
За інформацією порталу DefensaCentral, Куртуа хочуть купити у Саудівській Аравії, де готові задовольнити фінансові вимоги мадридців.
Куртуа може виїхати до Саудівської Аравії
На цю мить відомо, що "Аль-Ахлі" з великою увагою стежить за голкіпером "Реала".
Джерело заявило, що клуб готовий зробити 32-річному футболісту пропозицію, від якої не зможуть відмовитися ні гравець, ні "Реал".
У поточному сезоні, як і минулого, Куртуа страждає через травми. Наразі футболіст травмований, і за команду грає українець Андрій Лунін.
Цього сезону Куртуа у 12 матчах пропустив 10 голів, а ще чотири зустрічі провів без пропущених. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркет" оцінює футболіста у 25 млн євро.
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