Тибо Куртуа может перейти в Аль-Ахли из Саудовской Аравии

Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" вскоре может потерять своего основного вратаря Тибо Куртуа. На текущий момент у клуба из-за финансовых проблем может не быть возможности удержать футболиста.

По информации портала DefensaCentral, Куртуа хотят купить в Саудовской Аравии, где готовы удовлетворить финансовые требования мадридцев.

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На текущий момент известно, что "Аль-Ахли" с большим вниманием следит за голкипером "Реала".

Источник заявил, что клуб готов сделать 32-летнему футболисту предложение, от которого не смогут отказаться ни игрок, ни "Реал".

В текущем сезоне, как и в прошлом, Куртуа страдает из-за травм. Сейчас футболист травмирован, и за команду играет украинец Андрей Лунин.

В текущем сезоне Куртуа в 12 матчах пропустил 10 голов, а еще четыре встречи провел без пропущенных. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркет" оценивает футболиста в 25 млн евро.

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