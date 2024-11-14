Грузія — Україна — де та коли дивитись матч 5 туру Ліги Націй

Грузія — Україна — де та коли дивитись матч Ліги Націй
У рамках п'ятого туру Ліги Націй національна команда Грузії прийме збірну України. Цей поєдинок дуже важливий для підопічних Сергія Реброва.
Українські вболівальники зможуть переглянути матч Ліги Націй у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.
У суботу, 16 листопада, о 19:00 за київським часом збірна Грузії прийме до Батумі національну команду України. Команди виведе на поле стадіону "Аджарабет Арена" головний суддя з Англії Кріс Кавана.
Де і коли дивитися матч Грузія — Україна
Поєдинок Ліги Націй буде доступним для перегляду і в Україні, причому вболівальники зможуть побачити гру безкоштовно. Матч у цифровому мовленні T2 покажуть регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ"). Поєдинок буде доступний і в кабельному телебаченні, а в інтернеті його покаже медіасервіс Megogo.
Збірна України посідає останнє місце у своєму квартеті після чотирьох турів. Команда Сергія Реброва відстає від Грузії, яку нещодавно обіграла у Лізі Націй з рахунком 1:0, на два бали.
Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний став кандидатом на трансфер у "Манчестер Юнайтед".
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров провів несподівану заміну у заявці національної команди.
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін привернув увагу декількох відомих європейських клубів.
Читайте Новини.LIVE!