Грузія — Україна — де та коли дивитись матч 5 туру Ліги Націй

Гравці збірної України перед початком поєдинку. Фото: УАФ

У рамках п'ятого туру Ліги Націй національна команда Грузії прийме збірну України. Цей поєдинок дуже важливий для підопічних Сергія Реброва.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Ліги Націй у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 16 листопада, о 19:00 за київським часом збірна Грузії прийме до Батумі національну команду України. Команди виведе на поле стадіону "Аджарабет Арена" головний суддя з Англії Кріс Кавана.

Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

Де і коли дивитися матч Грузія — Україна

Поєдинок Ліги Націй буде доступним для перегляду і в Україні, причому вболівальники зможуть побачити гру безкоштовно. Матч у цифровому мовленні T2 покажуть регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ"). Поєдинок буде доступний і в кабельному телебаченні, а в інтернеті його покаже медіасервіс Megogo.

Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія. Фото: instagram.com/kvara7/

Збірна України посідає останнє місце у своєму квартеті після чотирьох турів. Команда Сергія Реброва відстає від Грузії, яку нещодавно обіграла у Лізі Націй з рахунком 1:0, на два бали.

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