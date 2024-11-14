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Грузия — Украина — где и когда смотреть матч Лиги Наций

14 ноября 2024 12:01
Станислав Костюк - Редактор
Грузия — Украина — где и когда смотреть матч 5 тура Лиги Наций
Игроки сборной Украины перед началом поединка. Фото: УАФ
Станислав Костюк - Редактор

В рамках пятого тура Лиги Наций национальная команда Грузии примет сборную Украины. Этот поединок очень важен для подопечных Сергея Реброва. 

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Лиги Наций в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В субботу, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени сборная Грузии примет в Батуми национальную команду Украины. Команды выведет на поле стадиона "Аджарабет Арена" главный судья из Англии Крис Кавана. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Где и когда смотреть матч Грузия — Украина 

Поединок Лиги Наций будет доступен для просмотра и в Украине, причем болельщики смогут увидеть игру бесплатно. Матч в цифровом вещании T2 покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Днепр", "Суспильне Киев"). Поединок будет доступен и в кабельном телевидении, а в интернет его покажет медиасервис Megogo. 

Хвича Кварацхелия
Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Фото: instagram.com/kvara7/

Сборная Украины занимает последнее место в своем квартете после четырех туров. Команда Сергея Реброва отстает от Грузии, которую недавно обыграла в Лиге Наций со счетом 1:0, на два балла. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный стал кандидатом на трансфер в "Манчестер Юнайтед". 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров провел неожиданную замену в заявке национальной команды. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин привлек внимание нескольких известных европейских клубов. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Грузии по футболу

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