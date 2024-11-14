Грузия — Украина — где и когда смотреть матч 5 тура Лиги Наций

Игроки сборной Украины перед началом поединка. Фото: УАФ

В рамках пятого тура Лиги Наций национальная команда Грузии примет сборную Украины. Этот поединок очень важен для подопечных Сергея Реброва.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Лиги Наций в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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В субботу, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени сборная Грузии примет в Батуми национальную команду Украины. Команды выведет на поле стадиона "Аджарабет Арена" главный судья из Англии Крис Кавана.

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Где и когда смотреть матч Грузия — Украина

Поединок Лиги Наций будет доступен для просмотра и в Украине, причем болельщики смогут увидеть игру бесплатно. Матч в цифровом вещании T2 покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Днепр", "Суспильне Киев"). Поединок будет доступен и в кабельном телевидении, а в интернет его покажет медиасервис Megogo.

Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Фото: instagram.com/kvara7/

Сборная Украины занимает последнее место в своем квартете после четырех туров. Команда Сергея Реброва отстает от Грузии, которую недавно обыграла в Лиге Наций со счетом 1:0, на два балла.

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