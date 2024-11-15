Голкипер Тибо Куртуа готовится к возвращению в состав Реала после матчей сборных

Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/my_courtois

Мадридский "Реал" из-за травм уже дважды потерял в текущем сезоне голкипера Тибо Куртуа. Футболист испытывает проблемы с мышечными повреждениями.

При этом Куртуа вскоре вернется на поле, передает портал The Athletic.

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По информации источника, 32-летний голкипер вскоре вернется к тренировкам в общей группе.

При этом ожидается, что Тибо сможет сыграть сразу после перерыва на матчи сборных. Вероятно, что он выйдет на поле 24 ноября в игре с "Леганесом".

В текущем сезоне Куртуа в 12 матчах за "Реал" пропустил десять мячей и четыре игры провели на ноль. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает бельгийца в 25 млн евро.

Благодаря травмам Куртуа Лунин в текущем сезоне сыграл в пяти матчах, где пропустил восемь мячей и провел две сухие игры.

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