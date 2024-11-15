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Названа дата возвращения Куртуа на поле — Лунин сядет на лавку

15 ноября 2024 08:20
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Голкипер Тибо Куртуа готовится к возвращению в состав Реала после матчей сборных
Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/my_courtois
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Мадридский "Реал" из-за травм уже дважды потерял в текущем сезоне голкипера Тибо Куртуа. Футболист испытывает проблемы с мышечными повреждениями.

При этом Куртуа вскоре вернется на поле, передает портал The Athletic.

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Андрей Лунин в матче с "Барселоной". Фото: Reuters

Лунин снова сядет на замену

По информации источника, 32-летний голкипер вскоре вернется к тренировкам в общей группе.

При этом ожидается, что Тибо сможет сыграть сразу после перерыва на матчи сборных. Вероятно, что он выйдет на поле 24 ноября в игре с "Леганесом".

В текущем сезоне Куртуа в 12 матчах за "Реал" пропустил десять мячей и четыре игры провели на ноль. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает бельгийца в 25 млн евро.

Благодаря травмам Куртуа Лунин в текущем сезоне сыграл в пяти матчах, где пропустил восемь мячей и провел две сухие игры.

Напомним, в "Манчестер Юнайтед" может перейти центральный защитник сборной Украины и Илья Забарный.

Стало известно, где и когда можно увидеть матч сборной Украины против Грузии.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес изменения в заявку национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Анатолий Трубин намерен перейти в другой известный клуб.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа украинские легионеры (футбол)

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

08:54 Военная помощь Украине от США — о какой сумме речь

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