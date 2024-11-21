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Анчелотти сказал, как больно принимать решение по Лунину

21 ноября 2024 19:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Анчелотти оставит Лунина на скамейке в матче Реала с Ливерпулем
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти расстроил украинского голкипер Андрея Лунина. Это связано с матчем Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Анчелотти не выпустит Лунина на поле в матче с "Ливерпулем", сообщил портал Defensa Central.

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Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Анчелотти сказал Лунину плохие новости

По информации источника, Анчелотти разговаривал с Луниным и сообщил ему, что 27 ноября в матче с "Ливерпулем" с первых минут выйдет на поле бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

Анчелотти похвалил Лунина за предыдущие матчи и сказал, что ему жаль оставлять украинца на скамейке запасных.

При этом отметим, что Лунин, вероятно, сыграет 24 ноября в матче Ла Лиги против "Леганеса".

В текущем сезоне Лунин благодаря травмам Куртуа провел за "Реал" пять матчей, где пропустил восемь мячей и две игра провел без пропущенных голов.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Лунина в 25 млн евро.

Напомним, "Олимпиакос" может зимой продать украинца Романа Яремчука.

Стало известно, что будет в киевском "Динамо" после ухода игроков.

Тренер медийного клуба Ignis Артем Милевский назвал причины плохой игры Артема Довбика.

"Барселона" и "Реал" вскоре могут объявить о переходе футболиста немецкого "Байера" и сборной Германии.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти украинские легионеры (футбол)

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