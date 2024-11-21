Анчелотти оставит Лунина на скамейке в матче Реала с Ливерпулем

Анчелотти сказал, как больно принимать решение по Лунину
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти расстроил украинского голкипер Андрея Лунина. Это связано с матчем Лиги чемпионов против Ливерпуля.
Анчелотти не выпустит Лунина на поле в матче с "Ливерпулем", сообщил портал Defensa Central.
Анчелотти сказал Лунину плохие новости
По информации источника, Анчелотти разговаривал с Луниным и сообщил ему, что 27 ноября в матче с "Ливерпулем" с первых минут выйдет на поле бельгийский вратарь Тибо Куртуа.
Анчелотти похвалил Лунина за предыдущие матчи и сказал, что ему жаль оставлять украинца на скамейке запасных.
При этом отметим, что Лунин, вероятно, сыграет 24 ноября в матче Ла Лиги против "Леганеса".
В текущем сезоне Лунин благодаря травмам Куртуа провел за "Реал" пять матчей, где пропустил восемь мячей и две игра провел без пропущенных голов.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Лунина в 25 млн евро.
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