Реал готов уволить Карло Анчелотти в ближайшие недели

Карло Анчелотти. Фото: Reuter

В мадридском "Реале" решили уволить главного тренера Карло Анчелотти после следующей потери очков. Клуб уже нашел тренера, который заменит итальянца при первой необходимости.

Об этом сообщил портал Relevo со ссылкой на источники в клубе.

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Сантьяго Солари. Фото: EFE

Кто заменит Анчелотти

На текущий момент известно, что еще перед матчем с "Осасуной", который "Реал" выиграл со счетом 4:0, были готовы уволить Анчелотти, если бы они потеряли очки.

Перед матчем с "Осасуной" Флорентино Перес заявил футбольному директору клуба Сантьяго Солари, что тот должен возглавить команду.

Общение Переса и Солари о том, что тот может возглавить команду, начались после поражения "Барселоне" (0:4). Когда же команда проиграла "Милану" (1:3) в Лиге чемпионов, то переговоры усилились.

Если "Реал" 24 ноября проиграет "Леганесу", то Анчелотти в этот же вечер может лишиться должности, а вместо него назначат Солари.

Солари с ноября 2018-го по март 2019 года исполнял обязанности главного тренера "Реала" после увольнения Хулена Лопетеги.

"Реал" после 12 туров Ла Лиги идет третьим в турнирной таблице и отстает от "Барселоны" на 7 очков, но имеем две игры в запасе.

В Лиге чемпионов "Реал" в четырех матчах набрал четыре очка и идет на 18-й позиции.

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