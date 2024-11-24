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Легендарний тренер Полісся напав з кулаками на арбітра — відео

24 листопада 2024 21:22
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Геннадій Литовченко влаштував бійку після матчу Полісся — Зоря
Геннадій Литовченко розпустив руки проти судді. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Скандалом та бійкою завершився матч чемпіонату України U-19. У цій грі "Полісся" U-19 приймало "Зорю" U-19,

Руки розпустив легендарний ексгравець київського "Динамо" та тренер Генадій Литовченко, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Полісся" в домашньому матчі приймало клуб з Луганська на "Спартак-Арені". Гра завершилася з рахунком 2:2, що було невдалим результатом для господарів, оскільки суперник зрівняв рахунок лише на 5-й доданій хвилині після пенальті.

У "Полісся" в цьому матчі двічі забив Федір Задорожний, а у суперникі дубль у Євгена Микитюка.

Після фінального свистка Литовченко накинувся на бокового суддю, оскільки йому не сподобалося рішення призначити пенальті в доданий час.

Зазначимо, що в юнацькому чемпіонаті України "Зоря" йде п’ятою з 23 набраними балами. У "Полісся" 20 очок та восьме місце в турнірній таблиці.

"Полісся" U-19 — "Зоря" U-19 — 2:2

Голи: Микитюк, 47, 63 — Задорожний, 50, 90+5 (п.)

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бійка футбол УПЛ Заря Луганськ Полісся Геннадій Литовченко

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