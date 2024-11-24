Геннадий Литовченко устроил драку после матча Полесье — Заря

Геннадий Литовченко распустил руки против судьи. Фото: скриншот

Скандалом и потасовкой завершился матч чемпионата Украины U-19. В этой игре "Полесье" U-19 принимало "Зарю" U-19,

Руки распустил легендарный экс-игроr киевского "Динамо" и тренер Геннадий Литовченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Полесье" в домашнем матче принимало клуб из Луганска на "Спартак-Арене". Игра завершилась со счетом 2:2, что было неудачным результатом для хозяев, поскольку соперник сравнял счет лишь на 5-й добавленной минуте после пенальти.

У "Полесья" в этом матче дважды забил Федор Задорожный, а у соперника дубль у Евгения Микитюка.

После финального свистка Литовченко набросился на бокового судью, поскольку ему не понравилось решение назначить пенальти в добавленное время.

Отметим, что в юношеском чемпионате Украины "Заря" идет пяткой с 23 набранными баллами. У "Полесья" 20 очков и восьмое место в турнирной таблице.

"Полесье" U-19 — "Заря" U-19 — 2:2

Голы: Микитюк, 47, 63 — Задорожный, 50, 90+5 (п.)

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