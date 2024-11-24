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Девушка Герреро рассказала правду о романах с Бражко и Бущаном

24 ноября 2024 18:01
Станислав Костюк - Редактор
Девушка Герреро прокомментировала отношения с Бущаном и Бражко
Кристина Крыжановская в футболке "Динамо". Фото: instagram.com/lakomka_diablo/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард киевского "Динамо" Эдуардо Герреро встречается с молодой предпринимательницей Кристиной Крыжановской. Однако эффектной девушке приписали отношения и с другими известными футболистами.

Крыжановская рассказала правду о знакомстве с Герреро в интервью YeSport

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Кристина Крыжановская встречалась с Даниилом Алефиренко, когда он выступал в составе луганской "Зари". Там же играл и Эдуардо Герреро, который нашел девушку в социальных сетях и попытался начать с ней общение. Кристина отказала и отметила, что ее интересует только Даниил. Герреро извинился, но не отписался от красавицы. 

Кристина Крыжановская
Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Как Кристина и Эдуардо стали парой 

Спустя несколько месяцев после того, как отношения Крыжановской с Алефиренко завершились, Герреро снова появился в жизни Кристины. Пара долго скрывала отношения, которые продолжаются уже четыре месяца. Однако девушка пообещала, что вскоре пара объявит о важном событии. 

Кристина Крыжановская
Кристина Крыжановская в домашней обстановке. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Крыжановская опровергла слухи о том, что она встречалась с Георгием Бущаном и Владимиром Бражко. В случае вратаря "Динамо", отношения с ним приписывают многим девушкам, поскольку футболист стал холостяком. По поводу Бражко Кристина заявила, что часто наблюдает за игрой Владимира. Однако у нее никогда не было отношений с этими футболистами. 

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футбол Динамо Георгий Бущан Владимир Бражко жены футболистов Эдуардо Герреро

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