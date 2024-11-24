Дівчина Герреро прокоментувала стосунки з Бущаном та Бражком

Крістіна Крижановська у футболці "Динамо". Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Форвард київського "Динамо" Едуардо Герреро зустрічається з молодою підприємницею Крістіною Крижановською. Проте, ефектній дівчині приписали стосунки й з іншими відомими футболістами.

Крижановська розповіла правду про знайомство з Герреро в інтерв'ю YeSport.

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Крістіна Крижановська зустрічалась з Данилом Алефіренко, коли він виступав у складі луганської "Зорі". Там же грав і Едуардо Герреро, який знайшов дівчину у соціальних мережах та спробував розпочати з нею спілкування. Крістіна відмовила і зазначила, що її цікавить лише Данило. Герреро перепросив, але не відписався від красуні.

Крістіна Крижановська та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Як Крістіна та Едуардо стали парою

Через декілька місяців після того, як стосунки Крижановської з Алефіренко завершилися, Герреро знову з'явився у житті Крістіни. Пара довго приховувала стосунки, які тривають уже чотири місяці. Проте дівчина пообіцяла, що невдовзі пара оголосить про важливу подію.

Крістіна Крижановська у домашній обстановці. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Крижановська спростувала чутки про те, що вона зустрічалася з Георгієм Бущаном та Володимиром Бражком. У разі воротаря "Динамо" відносини з ним приписують багатьом дівчатам, оскільки футболіст став холостяком. Щодо Бражка Крістіна заявила, що часто спостерігає за грою Володимира. Однак у неї ніколи не було стосунків із цими футболістами.

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