Полесье показало коллаборацию с игрой Stalker 2

Руслан Бабенко на афише клуба. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Футбольный клуб "Полесье" анонсировал матч нового тура чемпионата Украины по футболу с "Зарей" в необычном стиле. Житомирская команда ассоциировала себя с героями популярной компьютерной игрой.

"Полесье" поддержало новый популярный украинский тренд на своей странице в Instagram.

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В пятницу, 22 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" примет "Зарю". Житомирский клуб выпустил уникальную афишу к этому поединку. Она выполнена в стиле популярной украинской компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl".

Постер "Полесья" к матчу с "Зарей". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что сделали в "Полесье"

Полузащитник житомирской команды Руслан Бабенко был изображен на постере "Полесья" в виде героя популярной игры и в декорации, которые будут знакомы всем фанатам "Stalker 2". Подпись под постером погружает болельщиков в мир этой симуляции.

"Сталкер, твоя задача — поддержать своих в самой опасной Зоне, где каждая минута решает судьбу! На этот раз задача — нейтрализовать футбольную аномалию по имени "Заря". Ты с нами? В Зоне доверяй только своим. Поддержи "Полесье" в битве за чемпионские амбиции!" — написано в анонсе к матчу.

Борис Крушинский и Бени Макуана. Фото: instagram.com/fcpolissya/

"Полесье" занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ перед стартом 13 тура. Луганская "Заря" расположилась на 10 позиции.

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