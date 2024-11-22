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Полесье сделало афишу к матчу в стиле игры Stalker 2

22 ноября 2024 11:43
Станислав Костюк - Редактор
Полесье показало коллаборацию с игрой Stalker 2
Руслан Бабенко на афише клуба. Фото: instagram.com/fcpolissya/
Станислав Костюк - Редактор

Футбольный клуб "Полесье" анонсировал матч нового тура чемпионата Украины по футболу с "Зарей" в необычном стиле. Житомирская команда ассоциировала себя с героями популярной компьютерной игрой.

"Полесье" поддержало новый популярный украинский тренд на своей странице в Instagram

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В пятницу, 22 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" примет "Зарю". Житомирский клуб выпустил уникальную афишу к этому поединку. Она выполнена в стиле популярной украинской компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl".

Руслан Бабенко
Постер "Полесья" к матчу с "Зарей". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что сделали в "Полесье"

Полузащитник житомирской команды Руслан Бабенко был изображен на постере "Полесья" в виде героя популярной игры и в декорации, которые будут знакомы всем фанатам "Stalker 2". Подпись под постером погружает болельщиков в мир этой симуляции. 

"Сталкер, твоя задача — поддержать своих в самой опасной Зоне, где каждая минута решает судьбу! На этот раз задача — нейтрализовать футбольную аномалию по имени "Заря". Ты с нами? В Зоне доверяй только своим. Поддержи "Полесье" в битве за чемпионские амбиции!" — написано в анонсе к матчу. 

Борис Крушинский
Борис Крушинский и Бени Макуана. Фото: instagram.com/fcpolissya/

"Полесье" занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ перед стартом 13 тура. Луганская "Заря" расположилась на 10 позиции. 

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