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Полісся зробило афішу до матчу у стилі гри Stalker 2

22 листопада 2024 11:43
Станіслав Костюк - Редактор
Полісся показало колаборацію з грою Stalker 2
Руслан Бабенко на афіші клубу. Фото: instagram.com/fcpolissya/
Станіслав Костюк - Редактор

Футбольний клуб "Полісся" анонсував матч нового туру чемпіонату України з футболу із "Зорею" у незвичайному стилі. Житомирська команда асоціювала себе з героями популярною комп'ютерною грою.

"Полісся" підтримало новий популярний український тренд на своїй сторінці в Instagram.

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У п'ятницю, 22 листопада, відбудеться матч 14 туру української Прем'єр-ліги, в якому "Полісся" прийме "Зорю". Житомирський клуб випустив унікальну афішу до цього поєдинку. Вона виконана у стилі популярної української комп'ютерної гри "STALKER 2: Heart of Chornobyl".

Руслан Бабенко
Постер "Полісся" до матчу із "Зорею". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що зробили у "Поліссі"

Півзахисника житомирської команди Руслана Бабенка було зображено на постері "Полісся" у вигляді героя популярної гри та в декорації, які будуть знайомі всім фанатам "Stalker 2". Підпис під постером занурює уболівальників у світ цієї симуляції.

"Сталкер, твоє завдання — підтримати своїх у найнебезпечнішій Зоні, де кожна хвилина вирішує долю! Цього разу завдання — нейтралізувати футбольну аномалію на ім'я "Зоря". Ти з нами? У Зоні довіряй тільки своїм. Підтримай "Полісся" у битві за чемпіонські амбіції!" — написано в анонсі до матчу.

Борис Крушинський
Борис Крушинський та Бені Макуана. Фото: instagram.com/fcpolissya/

"Полісся" посідає 3 місце у турнірній таблиці УПЛ перед стартом 13 туру. Луганська "Зоря" розташувалася на 10-й позиції.

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спорт футбол комп'ютерні ігри УПЛ Полісся

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