У Зінченка може бути новий конфлікт у збірній України

Олександр Зінченко та Роман Яремчук під час матчу з Албанією. Фото: Reuters/Florion Goga

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко допоміг збірній України кваліфікуватися до плей-офф Ліги Націй. Однак це не означає, що роль гравця в національній команді залишиться незмінною.

Статус Зінченка у збірній України міг змінитися, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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У рамках шостого туру Ліги Націй збірна України перемогла на виїзді Албанію з рахунком (2:1). Олександр Зінченко вперше за декілька матчів повернувся до основного складу національної команди. Він забив один із голів, який допоміг "синьо-жовтим" пробитися у плей-офф турніру.

Емоції Олександра Зінченка. Фото: instagram.com/zinchenko/

Нова роль Зінченка у команді

Ще декілька місяців тому захисник "Арсеналу" був віцекапітаном збірної України, проте з того часу багато що змінилося. Андрій Ярмоленко перестав вважатися капітаном "синьо-жовтих" та не отримує викликів до національної команди. Статус Зінченка також змінився. Ігор Бурбас не виключає, що це сталося після конфлікту гравця з тренером національної команди, який відбувся у минулому.

Олександр Зінченко кличе до себе партнерів у команді. Фото: instagram.com/zinchenko/

В останніх матчах збірну України виводить на матчі з капітанською пов'язкою захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко. Ігор Бурбас вважає, що тренерський штаб національної команди має право приймати такі рішення, але вони можуть викликати бурхливу реакцію вболівальників через відсутність комунікації з наставником команди.

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