Рома готова продати Довбика до іншого італійського клубу

Довбик може перейти в інший італійський клуб — що відомо
Італійська "Рома" може продати декількох лідерів команди на чолі з Пауло Дібалою наприкінці сезону. У цьому списку виявився форвард збірної України Артем Довбик.
У послугах результативного футболіста зацікавлений інший італійський клуб, повідомляє Tutto Mercato.
Сезон 2024/2025 невдало складається для "Роми". Столична команда переживає ігрову кризу. У 13 матчах Серії А "вовки" зазнали 6 поразок і здобули лише 3 перемоги. Це призвело до того, що команда опустилася на 12 місце у турнірній таблиці та вже двічі змінила головного тренера.
Трансфери гравців "Роми"
Римська команда буде змушена продати частину футболістів, якщо не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Головним претендентом на зміну клубу є лідер "Роми" Пауло Дібала, який вже зараз має пропозиції від команди з інших європейських чемпіонатів.
Українець Артем Довбик також опинився у списку гравців, які можуть виїхати з Риму. Форвардом активно цікавиться туринський "Ювентус", у якого нинішнього сезону існує проблема з реалізацією моментів.
Влітку цього року "Рома" заплатила за Довбика 35 млн євро. "Ювентус" готовий запропонувати римлянам ті самі гроші. За 16 матчів у складі "вовків" український форвард забив 6 голів.
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