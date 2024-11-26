Рома готова продати Довбика до іншого італійського клубу

Артем Довбик дорогою на матч. Фото: instagram.com/officialasroma/

Італійська "Рома" може продати декількох лідерів команди на чолі з Пауло Дібалою наприкінці сезону. У цьому списку виявився форвард збірної України Артем Довбик.

У послугах результативного футболіста зацікавлений інший італійський клуб, повідомляє Tutto Mercato.

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Футболісти "Роми" перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Трансфери гравців "Роми"

Римська команда буде змушена продати частину футболістів, якщо не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Головним претендентом на зміну клубу є лідер "Роми" Пауло Дібала, який вже зараз має пропозиції від команди з інших європейських чемпіонатів.

Артем Довбик під час виходу на поле. Фото: instagram.com/officialasroma/

Українець Артем Довбик також опинився у списку гравців, які можуть виїхати з Риму. Форвардом активно цікавиться туринський "Ювентус", у якого нинішнього сезону існує проблема з реалізацією моментів.

Влітку цього року "Рома" заплатила за Довбика 35 млн євро. "Ювентус" готовий запропонувати римлянам ті самі гроші. За 16 матчів у складі "вовків" український форвард забив 6 голів.

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