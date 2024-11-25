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Інсайдер назвав гравців, які можуть піти з Динамо взимку

25 листопада 2024 10:11
Станіслав Костюк - Редактор
Динамо може відпустити трьох футболістів і купити зірку Ворскли
Браян Себальйос на базі "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" можуть залишити одразу декілька футболістів під час зимового трансферного вікна 2025 року. Одним із них стане Браян Себальйос.

Захисник так і не зумів закріпитись у складі "Динамо", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Колумбієць Браян Себальйос перейшов до київського "Динамо" влітку 2024 року на правах оренди з бразильської "Форталези". Проте 23-річний футболіст не виправдав очікувань тренерського штабу українського клубу.

Себальйос вийшов на поле лише чотири рази й забив один гол. Він уже не тренується з "Динамо" і жодного разу не вийде на поле. Сім'я Браяна вже повернулася до команди, і сам він найближчим часом теж виїде з України.

Кадрові зміни у "Динамо"

Київська команда шукає нового центрального захисника. Назару Волошину було запропоновано підписати новий контракт терміном на три роки. Проте хавбек ще перебуває в роздумах, оскільки він незадоволений кількістю ігрового часу.

Назар Волошин
Назар Волошин у матчі за збірну України Фото: пресслужба "Динамо"

Рік тому його хотіло підписати "Полісся", але не змогло заплатити 400 тисяч євро. Наразі трансферна вартість футболіста зросла до мільйона євро. Переговори веде президент "Динамо".

Полтавський клуб може погодитись на трансфер, якщо отримає за Крупського не лише гроші, а й гравця київської команди. Йдеться про 21-річного захисника Навіна Малиша, який майже не отримує ігрового часу в "Динамо".

Нагадаємо, дівчина Едуардо Герреро прокоментувала чутки про романи з Георгієм Бущаном та Володимиром Бражком.

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань відверто розповів про трансфер Івана Калюжного.

Тренер житомирського "Полісся" накинувся на суддю під час важливого матчу.

У мадридського "Реала" вже найближчим часом може з'явитися новий тренер.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Назарій Волошин Брайан Себальос

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