Динамо может отпустить трех футболистов и купить звезду Ворсклы

Брайан Себальос на базе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" могут покинуть сразу несколько футболистов во время зимнего трансферного окна 2025 года. Одним из них станет Брайан Себальос.

Защитник так и не сумел закрепиться в составе "Динамо", сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Колумбиец Брайан Себальос перешел в киевское "Динамо" летом 2024 года на правах аренды из бразильской "Форталезы". Однако 23-летний футболист не оправдал ожиданий тренерского штаба украинского клуба.

Себальос вышел на поле всего четыре раза и забил один гол. Он уже не тренируется с "Динамо" и ни разу не выйдет на поле. Семья Брайана уже вернулась в команду, и сам он в ближайшее время тоже уедет из Украины.

Кадровые изменения в "Динамо"

Киевская команда ищет нового центрального защитника. Клуб предложил новый контракт сроком на три года Назару Волошину. Однако он еще не подписал соглашение, поскольку хавбек недоволен количеством игрового времени. Раньше им интересовался французский клуб.

Назар Волошин в матче за сборную Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Игорь Бурбас сообщил, что главному тренеру "Динамо" нравится игра универсального футболиста "Ворсклы" Ильи Крупского. Год назад его хотело подписать "Полесье", но не захотело платить 400 тысяч евро. Сейчас трансферная стоимость футболиста выросла до миллиона евро. Переговоры ведет президент "Динамо".

Полтавский клуб может согласиться на трансфер, если получит за Крупского не только деньги, но и игрока киевской команды. Речь про 21-летнего защитника Навина Малыша, который почти не получает игрового времени в "Динамо".

Напомним, девушка Эдуардо Герреро прокомментировала слухи о романах с Георгием Бущаном и Владимиром Бражко.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань откровенно рассказал о трансфере Ивана Калюжного.

Тренер житомирского "Полесья" набросился на судью во время важного матча.

У мадридского "Реала" уже в ближайшее время может появиться новый тренер.