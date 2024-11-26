Рома готова продать Довбика в другой итальянский клуб

Артем Довбик по дороге на матч. Фото: instagram.com/officialasroma/

Итальянская "Рома" может продать нескольких лидеров команды во главе с Пауло Дибалой в конце сезона. В этом списке оказался и форвард сборной Украины Артем Довбик.

В услугах результативного футболиста заинтересован другой итальянский клуб, сообщает Tutto Mercato.

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Футболисты "Ромы" перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Трансферы игроков "Ромы"

Римская команда будет вынуждена продать часть футболистов, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Главным претендентом на смену клуба является лидер "Ромы" Пауло Дибала, у которого уже сейчас есть предложения от команды из других европейских чемпионатов.

Артем Довбик во время выхода на поле. Фото: instagram.com/officialasroma/

Украинец Артем Довбик также оказался в списке игроков, которые могут уехать из Рима. Форвардом активно интересуется туринский "Ювентус", у которого в нынешнем сезоне существует проблема с реализацией моментов.

Летом этого года "Рома" заплатила за Довбика 35 млн евро. "Ювентус" готов предложить римлянам те же деньги. За 16 матчей в составе "волков" украинский форвард забил 6 голов.

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