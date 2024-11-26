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Довбик может перейти в другой итальянский клуб — что известно

26 ноября 2024 10:21
Сергей Романчук - Редактор
Рома готова продать Довбика в другой итальянский клуб
Артем Довбик по дороге на матч. Фото: instagram.com/officialasroma/
Сергей Романчук - Редактор

Итальянская "Рома" может продать нескольких лидеров команды во главе с Пауло Дибалой в конце сезона. В этом списке оказался и форвард сборной Украины Артем Довбик. 

В услугах результативного футболиста заинтересован другой итальянский клуб, сообщает Tutto Mercato

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Сезон 2024/2025 неудачно складывается для "Ромы". Столичная команда переживает игровой кризис. В 13 матчах Серии А "волки" потерпели 6 поражений и одержали только 3 победы. Это привело к тому, что команда опустилась на 12 место в турнирной таблице и уже дважды сменила главного тренера. 

Рома
Футболисты "Ромы" перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Трансферы игроков "Ромы" 

Римская команда будет вынуждена продать часть футболистов, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Главным претендентом на смену клуба является лидер "Ромы" Пауло Дибала, у которого уже сейчас есть предложения от команды из других европейских чемпионатов. 

Артем Довбик
Артем Довбик во время выхода на поле. Фото: instagram.com/officialasroma/

Украинец Артем Довбик также оказался в списке игроков, которые могут уехать из Рима. Форвардом активно интересуется туринский "Ювентус", у которого в нынешнем сезоне существует проблема с реализацией моментов. 

Летом этого года "Рома" заплатила за Довбика 35 млн евро. "Ювентус" готов предложить римлянам те же деньги. За 16 матчей в составе "волков" украинский форвард забил 6 голов. 

Напомним, Александр Зинченко больше не является вице-капитаном сборной Украины из-за решения тренерского штаба. 

Киевское "Динамо" готовится к масштабным изменениям в составе, которые произойдут в зимнее январское окно 2025 года. 

Девушка одного из футболистов "Динамо" прокомментировал слухи о романах с другими игроками команды. 

Один из тренеров "Полесья" чуть не побил судью по время матча житомирской команды. 

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим)

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11:06 Бойцы ГПСУ нанесли сокрушительный удар по позициям врага — видео

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