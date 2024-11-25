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Трубін та його дівчина відсвяткували шість років стосунків — фото

25 листопада 2024 07:53
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Трубін відсвяткував річницю зі своєю дівчиною — як виглядає красуня
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін відсвяткував шестиріччя стосунків. Дівчиною футболіста є модель Марина Галаган.

Про річницю стосунків Трубін повідомив у Instagram.

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Галаган, яка наразі сконцентрована на відносинах з Трубіним, також працювала моделлю, що дало їй популярності. Наразі у дівчини в Instagram 11,2 тисячі фоловерів.

Марина Галаган и Анатолий Трубин
Марина Галаган та Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Як виглядає дівчина Трубіна

Галаган зустрічається з Трубіним ще з того моменту, коли він лише починав свій шлях у великому футболі після академії "Шахтаря".

Цікаво, що Марина на півтора року старша за Анатолія, що допомагає іноді дати футболісту мудру пораду.

Зазначимо, що з 2015 року працює моделлю, у неї навіть був досвід роботи за кордоном. Також дівчина раніше займалася хореографією.

Марина Галаган и Анатолий Трубин
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Цього сезону Трубін провів за "Бенфіку" 15 матчів, де пропустив 12 м’ячів, та провів шість сухих ігор. Трансферна вартість футболіста за версією "Трансфермаркт" складає 25 млн євро.

Нагадаємо, дівчина форварда "Динамо" Едуардо Герреро розповіла, чи зустрічалася з Володимиром Бражком та Георгієм Бущаном.

Донька Хосепа Гвардіоли успішно підкорює чоловічі серця.

Також раніше таємно одружився футболіст київського "Динамо".

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