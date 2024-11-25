Трубін відсвяткував річницю зі своєю дівчиною — як виглядає красуня

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін відсвяткував шестиріччя стосунків. Дівчиною футболіста є модель Марина Галаган.

Про річницю стосунків Трубін повідомив у Instagram.

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Галаган, яка наразі сконцентрована на відносинах з Трубіним, також працювала моделлю, що дало їй популярності. Наразі у дівчини в Instagram 11,2 тисячі фоловерів.

Марина Галаган та Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Як виглядає дівчина Трубіна

Галаган зустрічається з Трубіним ще з того моменту, коли він лише починав свій шлях у великому футболі після академії "Шахтаря".

Цікаво, що Марина на півтора року старша за Анатолія, що допомагає іноді дати футболісту мудру пораду.

Зазначимо, що з 2015 року працює моделлю, у неї навіть був досвід роботи за кордоном. Також дівчина раніше займалася хореографією.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Цього сезону Трубін провів за "Бенфіку" 15 матчів, де пропустив 12 м’ячів, та провів шість сухих ігор. Трансферна вартість футболіста за версією "Трансфермаркт" складає 25 млн євро.

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