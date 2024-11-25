Трубин отпраздновал годовщину со своей девушкой — как выглядит красавица

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин отметил шестилетнюю годовщину отношений. Девушкой футболиста является модель Марина Галаган.

О годовщине отношений Трубин сообщил в Instagram.

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Галаган, которая сконцентрирована на отношениях с Трубиным, также работала моделью, что дало ей популярность. Сейчас у девушки в Instagram 11,2 тысячи фолловеров.

Марина Галаган и Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Как выглядит девушка Трубина

Галаган встречается с Трубиным еще с того момента, когда он только начинал свой путь в большом футболе после академии "Шахтера".

Интересно, что Марина на полтора года старше Анатолия, что помогает иногда дать футболисту мудрый совет.

С 2015 года девушка работает моделью, у нее даже был опыт работы за рубежом. Также Марина раньше занималась хореографией.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

В этом сезоне Трубин провел за "Бенфику" 15 матчей, где пропустил 12 мячей и провел шесть сухих игр. Трансферная стоимость футболиста по версии "Трансфермаркта" составляет 25 млн евро.

Напомним, девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро рассказала, встречалась ли с Владимиром Бражко и Георгием Бущаном.

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