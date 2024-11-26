Леоненко пояснив, чому збірна України не обіграє Бельгію

Леоненко назвав головний недолік Реброва у збірній України
Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва. Експерт назвав головний недолік національної команди.
Леоненко вважає неможливим прогрес "синьо-жовтих" без якісних змін у грі, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".
Збірна України здобула дві перемоги у шести матчах Ліги Націй та кваліфікувалася у плей-офф турніру, де суперником "синьо-жовтих" стане Бельгія. Проте Віктор Леоненко вважає, що підопічні Сергія Реброва майже не мають шансів на перемогу над "червоними дияволами".
Що Леоненко сказав про збірну України
Ексфорвард "Динамо" вважає недоречним говорити про можливість перемоги над Бельгією в умовах, коли "синьо-жовті" майже не створюють моментів біля воріт суперників. На думку експерта, проблема полягає в тому, що українські футболісти звикли грати від оборони й тренерський штаб не поспішає виправляти цю ситуацію.
"Я вже Реброву казав, що йому треба думати, як створювати моменти й іноді ризикувати. Він же грав у нападі, а зараз думає лише про оборону. Мені це неясно. У нас щось не сходиться. Кажуть, що команда зірка, але ми не вміємо створювати моменти та грати в атакувальний футбол", — заявив Леоненко.
Збірна України зіграє з Бельгією 20 та 23 березня 2025 року.
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