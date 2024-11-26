Леоненко пояснив, чому збірна України не обіграє Бельгію

Сергій Ребров перед матчем команди. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва. Експерт назвав головний недолік національної команди.

Леоненко вважає неможливим прогрес "синьо-жовтих" без якісних змін у грі, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Збірна України здобула дві перемоги у шести матчах Ліги Націй та кваліфікувалася у плей-офф турніру, де суперником "синьо-жовтих" стане Бельгія. Проте Віктор Леоненко вважає, що підопічні Сергія Реброва майже не мають шансів на перемогу над "червоними дияволами".

Президент УАФ Андрій Шевченко та тренер Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Що Леоненко сказав про збірну України

Ексфорвард "Динамо" вважає недоречним говорити про можливість перемоги над Бельгією в умовах, коли "синьо-жовті" майже не створюють моментів біля воріт суперників. На думку експерта, проблема полягає в тому, що українські футболісти звикли грати від оборони й тренерський штаб не поспішає виправляти цю ситуацію.

"Я вже Реброву казав, що йому треба думати, як створювати моменти й іноді ризикувати. Він же грав у нападі, а зараз думає лише про оборону. Мені це неясно. У нас щось не сходиться. Кажуть, що команда зірка, але ми не вміємо створювати моменти та грати в атакувальний футбол", — заявив Леоненко.

Збірна України зіграє з Бельгією 20 та 23 березня 2025 року.

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