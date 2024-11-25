Забарный ответил на вопрос о трансфере из Борнмута

Забарный отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Защитник сборной Украины Илья Забарный остается одним из лидеров "Борнмута". В его услугах заинтересованы и другие клубы английской Премьер-лиги.

Забарный ответил на вопрос о слухах про возможный трансфер в другую команду в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Илья Забарный вошел в списки потенциальных новичков как минимум трех клубов. Речь идет об английских "Тоттенхэме", "Челси" и "Манчестер Сити". Испанские журналисты написали, что за развитием карьеры украинца следит и мадридский "Реал".

Илья Забарный в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/afcb/

Что Забарный сказал о своем будущем

Защитник "Борнмута" полностью сосредоточен на том, чтобы провести нынешний сезон на высоком уровне. Забарный работает над тем, чтобы полностью восстанавливаться после каждого матча и отдает на поле все силы в любом поединке как за "Борнмут", так и в составе национальной команды.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Илья Забарный с улыбкой ответил на вопрос о том, знает ли он что-то об интересе со стороны других клубов. "Я еще не знаю", — заявил украинский футболист.

Ориентировочная трансферная стоимость Забарного составляет 32 млн евро по версии портала Transfermarkt.

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