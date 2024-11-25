Забарний відповів на запитання про трансфер з Борнмута

Забарний відповідає на запитання Фото: скриншот YouTube

Захисник збірної України Ілля Забарний залишається одним із лідерів "Борнмута". У його послугах зацікавлені інші клуби англійської Прем'єр-ліги.

Забарний відповів на питання про чутки про можливий трансфер до іншої команди в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

Читайте також:

Ілля Забарний увійшов до списків потенційних новачків як мінімум трьох клубів. Йдеться про англійські "Тоттенхем", "Челсі" та "Манчестер Сіті". Іспанські журналісти написали, що за розвитком кар'єри українця стежить і мадридський "Реал".

Ілля Забарний у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/afcb/

Що Забарний сказав про своє майбутнє

Захисник "Борнмута" повністю зосереджений на тому, щоби провести нинішній сезон на високому рівні. Забарний працює над тим, щоб правильно відновлюватись після кожного матчу та віддає на поле всі сили у будь-якому поєдинку як за "Борнмут", так і у складі національної команди.

Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/afcb/

Ілля Забарний з усмішкою відповів на запитання про те, чи він знає щось про інтерес з боку інших клубів. "Я ще не знаю", — заявив український футболіст.

Орієнтовна трансферна вартість Забарного складає 32 млн євро за версією порталу Transfermarkt.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров змінив статус Олександра Зінченка у національній команді.

Руслан Ротань прокоментував трансфер Івана Калюжного з "Олександрії".

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін відзначив шосту річницю спільного життя зі своєю нареченою.

Дівчина форварда київського "Динамо" відповіла, чи мав стосунки з іншими гравцями команди.