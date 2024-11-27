Гвардиола откровенно назвал причину серии неудачных матчей Ман Сити

Хосеп Гвардиола недоволен игрой команды. Фото: Reuters/Molly Darlington

Английский "Манчестер Сити" не сумел обыграть нидерландский "Фейеноорд" в матче Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы вела в счете в три гола, но упустила победу.

Главный тренер "Манчестер Сити" был в отчаянии после финального свистка, сообщает Caught Offside.

Читайте также:

В рамках 5 тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принял "Фейеноорд". Дубль Холанна и гол Гюндогана обеспечили англичанам комфортное преимущество 3:0 к 50-й минуте поединка. Но матч закончился со счетом 3:3.

Гвардиола вне себя от ярости

"Манчестер Сити" не может выиграть в шести поединках подряд. В пяти из них "горожане" потерпели фиаско. Главный тренер команды признал, что "Манчестер Сити" находится в игровом кризисе. "Я хотел навредить себе", — заявил после матча Гвардиола и продемонстрировал расцарапанное лицо.

Хосеп Гвардиола после матча. Фото: скриншот YouTube

Причиной игрового кризиса по мнению тренера являются кадровые проблемы. Хосеп Гвардиола напомнил о том, что в команде травмированы четыре центральных защитника, два опорных хавбека. Лидер "Манчестер Сити" Родри выбыл из строя до конца сезона.

Гвардиола выпускает на поле Льюиса. Фото: Reuters/Molly Darlington

Гвардиола заявил, что УЕФА увеличил количество матчей за сезон, и это негативно сказывается на футболистах. Они стали часто получать тяжелые травмы, потому что не выдерживают такой интенсивный график. Тренер считает, что как только травмированные игроки вернутся на поле, "Манчестер Сити" заиграет совсем в другой футбол.

Напомним, мадридский "Реал" может сделать Андрея Лунина основным голкипером команды.

Виктор Леоненко назвал главную проблему Сергея Реброва в сборной Украины.

Защитник "сине-желтых" Илья Забарный ответил на вопрос о возможном трансфере в топ-клуб.