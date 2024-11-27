Гвардіола відверто назвав причину серії невдалих матчів Ман Сіті

Гвардіола завдав собі травми під час матчу Манчестер Сіті
Англійський "Манчестер Сіті" не зміг обіграти нідерландський "Феєнорд" у матчі Ліги чемпіонів. Команда Хосепа Гвардіоли вела у рахунку в три голи, але втратила перемогу.
Головний тренер "Манчестер Сіті" був у розпачі після фінального свистка, повідомляє Caught Offside.
У рамках 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" прийняв "Феєнорд". Дубль Голанна та гол Гюндогана забезпечили англійцям комфортну перевагу 3:0 на 50-й хвилині поєдинку. Але матч закінчився із рахунком 3:3.
Гвардіола у нестямі від люті
"Манчестер Сіті" не може виграти у шести поєдинках поспіль. У п'яти з них "містяни" зазнали фіаско. Головний тренер команди визнав, що "Манчестер Сіті" перебуває в ігровій кризі. "Я хотів нашкодити собі", — заявив після матчу Гвардіола і продемонстрував роздерте обличчя.
Причиною ігрової кризи, на думку тренера, є кадрові проблеми. Хосеп Гвардіола нагадав про те, що в команді травмовано чотирьох центральних захисників, двох опорних хавбеків. Лідер "Манчестер Сіті" Родрі вибув із ладу до кінця сезону.
Гвардіола заявив, що УЄФА збільшив кількість матчів за сезон, і це негативно позначається на футболістах. Вони стали часто отримувати тяжкі травми, бо не витримують такого інтенсивного графіка. Тренер вважає, що щойно травмовані гравці повернуться на поле, "Манчестер Сіті" заграє зовсім в інший футбол.
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