Гвардіола відверто назвав причину серії невдалих матчів Ман Сіті

Хосеп Гвардіола незадоволений грою команди. Фото: Reuters/Molly Darlington

Англійський "Манчестер Сіті" не зміг обіграти нідерландський "Феєнорд" у матчі Ліги чемпіонів. Команда Хосепа Гвардіоли вела у рахунку в три голи, але втратила перемогу.

Головний тренер "Манчестер Сіті" був у розпачі після фінального свистка, повідомляє Caught Offside.

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У рамках 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" прийняв "Феєнорд". Дубль Голанна та гол Гюндогана забезпечили англійцям комфортну перевагу 3:0 на 50-й хвилині поєдинку. Але матч закінчився із рахунком 3:3.

Гвардіола у нестямі від люті

"Манчестер Сіті" не може виграти у шести поєдинках поспіль. У п'яти з них "містяни" зазнали фіаско. Головний тренер команди визнав, що "Манчестер Сіті" перебуває в ігровій кризі. "Я хотів нашкодити собі", — заявив після матчу Гвардіола і продемонстрував роздерте обличчя.

Хосеп Гвардіола після матчу. Фото: скриншот YouTube

Причиною ігрової кризи, на думку тренера, є кадрові проблеми. Хосеп Гвардіола нагадав про те, що в команді травмовано чотирьох центральних захисників, двох опорних хавбеків. Лідер "Манчестер Сіті" Родрі вибув із ладу до кінця сезону.

Гвардіола випускає на полі Льюїса. Фото: Reuters/Molly Darlington

Гвардіола заявив, що УЄФА збільшив кількість матчів за сезон, і це негативно позначається на футболістах. Вони стали часто отримувати тяжкі травми, бо не витримують такого інтенсивного графіка. Тренер вважає, що щойно травмовані гравці повернуться на поле, "Манчестер Сіті" заграє зовсім в інший футбол.

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